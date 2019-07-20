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20 липня 2019, субота, 07:59 8 Документ
Кабмін 2019-07-20T08:45:02+03:00
Українські Новини
Дохід Саєнко за червень зріс на кілька тисяч гривень

Дохід Саєнко за червень зріс на кілька тисяч гривень

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Фото: Українське Фото
Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко. Фото: Українське Фото

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка, який задекларував свій дохід за 2018 рік, за червень становила 44 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Саєнку в червні, становила 43 950 гривень, з них посадовий оклад - 15 105 гривень, надбавка за вислугу років - 2 719 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 12 839 гривень, індексація - 682 гривні, премія - 11 027 гривень, відпускні - 1 578 гривень.

Сума утриманих податків становила 8 570 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Саєнком, становила 35 380 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Саєнко задекларував продаж і купівлю автомобіля.

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