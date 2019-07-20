Дохід Саєнко за червень зріс на кілька тисяч гривень

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка, який задекларував свій дохід за 2018 рік, за червень становила 44 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Саєнку в червні, становила 43 950 гривень, з них посадовий оклад - 15 105 гривень, надбавка за вислугу років - 2 719 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 12 839 гривень, індексація - 682 гривні, премія - 11 027 гривень, відпускні - 1 578 гривень.

Сума утриманих податків становила 8 570 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Саєнком, становила 35 380 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Саєнко задекларував продаж і купівлю автомобіля.