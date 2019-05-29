Саенко сменил старый автомобиль на Toyota Land Cruiser

Министр Кабинета Министров и один из основателей общественной организации "Украинская стратегия" Александр Саенко задекларировал продажу автомобиля Acura и покупку Toyota Land Cruiser за 902 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщениях о существенных изменениях в имущественном состоянии, передают Українськi Новини.

Так, 5 апреля Саенко получил право собственности на Toyota Land Cruiser 200 2013-го года выпуска за 902 360 гривен.

Также министр задекларировал 370 тыс. гривен дохода от продажи движимого имущества.

В декларации Саенко за 2018 год среди движимого имущества указан только автомобиль Acura RDX 2007 года выпуска стоимостью 90 тыс. гривен на дату приобретения (2013 год).

Как сообщали Українськi Новини, министр задекларировал 593 765 гривен доходов за 2018 год.

Ранее Саенко рассказал, когда "Украинская стратегия" премьера Владимира Гройсмана проведет съезд.