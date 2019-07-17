Дохід Климпуш-Цинцадзе за червень зменшилась на кілька тисяч гривень

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, яка в травні отримала відрядні більше, ніж дохід, за червень склала 43,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Климпуш-Цинцадзе в червні, склала 43 802 гривні, з них посадовий оклад - 11 294 гривні, надбавка за вислугу років - 1 355 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 9 560 гривень, індексація - 722 гривні, премія - 6 437 гривень, витрати - 14 393 гривні.

Сума утриманих податків склав 8 541 гривню.

Фактична сума коштів, отримана Климпуш-Цинцадзе, склала 35 260 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Климпуш-Цинцадзе задекларувала дві земельні ділянки дохід за 2018 рік.