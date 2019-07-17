Зарплата Кістіона за червень знизилася та склала 24,1 тис. гривень

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, який потроїв свій дохід за минулий місяць, за червень склала 24,1 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кістіону в червні, склала 24 129 гривень, з них посадовий оклад - 8 729 гривень, надбавка за вислугу років - 2 619 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7 420 гривень, премія - 3 404 гривні, індексація - 371 гривню, відпускні - 1 587 гривень.

Сума утриманих податків склала 4 705 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Кістіоном, склала 19 424 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, Кістіон задекларував земельні ділянки дружини за 2018 рік. А також отримав додатковий дохід за "інтенсивність праці".