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28 июня 2019, пятница, 09:44 345 Документ
Кабмин 2019-06-28T09:45:41+03:00
Українські Новини
Кистион в мае утроил свой оклад благодаря премии и надбавкам

Кистион в мае утроил свой оклад благодаря премии и надбавкам

Вице-премьер-министр Владимир Кистион.
Вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Заработная плата вице-премьер-министра Владимира Кистиона за май составила 44 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кистиону в мае, составила 44 018 гривен, из них должностной оклад - 16 150 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 845 гривен, надбавка за интенсивность труда - 13 728 гривен, премия - 6 299 гривен, индексация - 690 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 584 гривны.

Фактическая сумма средств, полученная Кистионом, составила 35 435 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, вице-премьер задекларировал земучастки жены и более 700 тыс. гривен доходов в 2018 и получил прибавку в 14 450 гривен за "интенсивность труда".

Кроме того, Кистион утроил мартовский оклад за счет надбавок и премиальных.

Ранее Кистион получил отпускные в 2,5 раза больше оклада в феврале.

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