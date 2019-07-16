Суд Амстердама відклав до 2020 рішення про повернення Україні "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) відклав на 2020 рік винесення рішення щодо апеляції музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції "скіфського золота".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але Апеляційному суду, проте, необхідна додаткова інформація... Сторонам надається 2 місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців" , - сказано в ньому.

Раніше суд заявляв, що винесе рішення щодо апеляції 16 липня.

Як повідомляли Українські Новини, суд Амстердама пообіцяв в червні винести рішення про повернення Україні "скіфського золота".

Навесні, 11 березня 2019, Апеляційний суд у Нідерландах почав розгляд апеляції по "скіфському золоту".

Раніше Нідерланди заявляли, що не планують віддавати "золото скіфів" ні Україні, ні Криму.

Проте 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама постановив повернути Україні експонати кримських музеїв, зокрема, колекцію скіфського золота".