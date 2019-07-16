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16 липня 2019, вівторок, 12:02 24
Судова влада 2019-07-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
Апеляційний суд скасував рішення проти Ситника та Лещенка у справі про "чорну бухгалтерію" ПР

Апеляційний суд скасував рішення проти Ситника та Лещенка у справі про "чорну бухгалтерію" ПР

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, який визнав незаконними дії директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника і депутата Верховної Ради Сергія Лещенка (позафракційний) при оприлюдненні факту наявності в документах "чорної бухгалтерії" Партії регіонів прізвища колишнього радника екс-Президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

Про це Лещенко написав у Facebook, передають Українські Новини.

"Я більше не "ворог Трампу". Щойно Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва і прийняв нове рішення, яким відмовив депутату Розенблату в задоволенні позову проти мене і НАБУ в частині викриття Пола Манафорта у чорній бухгалтерії Партії регіонів", - повідомив він.

Лещенко вимагає від генерального прокурора Юрія Луценка повідомити адвокату Трампа Руді Джуліані цю інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ і САП зробили заяву про екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта.

ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей для Віктора Януковича.

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