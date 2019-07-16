Голову Миронівської селищної ради позбавили волі за сепаратизм

Донецький апеляційний суд підтвердив вирок в 6 років позбавлення волі голові ради селища міського типу Миронівський Бахмутського району за посягання на територіальну цілісність України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

За даними відомства, суд залишив у силі вирок Артемівського міськрайонного суду, яким 54-річний голова був визнаний винним у тому, що 7 травня 2014 року він під час сесії ради у будівлі палацу культури вніс до порядку денного питання про проведення референдуму про створення "Донецької народної республіки" і надалі особисто позитивно проголосував за це рішення.

Суд визнав його винним у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність, вчинені особою, яка є представником влади).

Внаслідок голова засуджено до реальної міри покарання у вигляді 6 років тюрми без конфіскації майна.

Як повідомляли Українські Новини, суд засудив жителя Києва за репости сепаратистських публікацій.

Раніше Луцький міський районний суд Волинської області засудив 64-річного жителя Волинської області до 3 років позбавлення волі зі встановленням однорічного випробувального строку умовно за сепаратистські публікації в російській соціальній мережі "Однокласники".