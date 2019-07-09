подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 11:57 561
Судебная власть 2019-07-09T12:01:03+03:00
Українські Новини
Требовал от Путина аннексировать Крым: Суд приговорил жителя Киева за репосты сепаратистских публикаций

Требовал от Путина аннексировать Крым: Суд приговорил жителя Киева за репосты сепаратистских публикаций

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно жителя Киева за размещение в социальных сетях призывов подписать петицию в поддержку аннексии Крыма Россией

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Указано, что подсудимый, Грунь Максим Васильевич, является уроженцем Республики Коми (Россия), но имеет гражданство Украины и проживает в Киеве.

Он обвиняется в том, что в соцсетях "Вконтакте" и Facebook  в 2014 году распространил репосты записей с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины.

В частности, обвиняемый разместил на "Стене" в соцсетях репост ссылки на он-лайн ресурс "OnlinePetition.Ru".

По данной ссылке размещена петиция к Президенту России Владимиру Путину с просьбой "признать независимость Крыма и начать процесс по присоединении его к России ".

Кроме того, преступник, действуя умышленно, распространил репосты записей с публичными призывами к захвату государственной власти в восточных регионах Украины.

Речь идет о репостах записей группы "Антимайдан" с призывами избирать "народных губернаторов" в Донецкой и Луганской областях, отправлять их кандидатуры экс-Президенту Виктору Януковичу на утверждение и затем инициировать референдумы об отделении от Украины.

19 апреля текущего года обвиняемый заключил с прокуратурой соглашение о признании вины.

В июне суд утвердил соглашение и назначил Груню согласованный приговор - 5 лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком 2 года.

Как сообщали Українськi Новини, Луцкий городской районный суд Волынской области приговорил 64-летнего жителя Волынской области к 3 годам лишения свободы с установлением однолетнего испытательного срока условно за сепаратистские публикации в российской социальной сети "Одноклассники".

Больше новостей о: Аннексия Крыма Сепаратизм Вконтакте Пропаганда в соцсетях

Архив
Новости
Рахманин обещает внести в Раду законопроект, который ограничит влияние Пинчука 12:17
На курорте под Херсоном в квартире нашли мертвыми женщину с двумя детьми 12:06
Министр Петренко оконфузился в эфире - не смог ответить о долгах перед МВФ 12:03 Видео
Руководство Офиса Президента работает бесплатно 11:59 Документ
Требовал от Путина аннексировать Крым: Суд приговорил жителя Киева за репосты сепаратистских публикаций 11:57
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok