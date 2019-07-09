Требовал от Путина аннексировать Крым: Суд приговорил жителя Киева за репосты сепаратистских публикаций

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно жителя Киева за размещение в социальных сетях призывов подписать петицию в поддержку аннексии Крыма Россией

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Указано, что подсудимый, Грунь Максим Васильевич, является уроженцем Республики Коми (Россия), но имеет гражданство Украины и проживает в Киеве.

Он обвиняется в том, что в соцсетях "Вконтакте" и Facebook в 2014 году распространил репосты записей с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины.

В частности, обвиняемый разместил на "Стене" в соцсетях репост ссылки на он-лайн ресурс "OnlinePetition.Ru".

По данной ссылке размещена петиция к Президенту России Владимиру Путину с просьбой "признать независимость Крыма и начать процесс по присоединении его к России ".

Кроме того, преступник, действуя умышленно, распространил репосты записей с публичными призывами к захвату государственной власти в восточных регионах Украины.

Речь идет о репостах записей группы "Антимайдан" с призывами избирать "народных губернаторов" в Донецкой и Луганской областях, отправлять их кандидатуры экс-Президенту Виктору Януковичу на утверждение и затем инициировать референдумы об отделении от Украины.

19 апреля текущего года обвиняемый заключил с прокуратурой соглашение о признании вины.

В июне суд утвердил соглашение и назначил Груню согласованный приговор - 5 лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком 2 года.

Как сообщали Українськi Новини, Луцкий городской районный суд Волынской области приговорил 64-летнего жителя Волынской области к 3 годам лишения свободы с установлением однолетнего испытательного срока условно за сепаратистские публикации в российской социальной сети "Одноклассники".