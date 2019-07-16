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16 липня 2019, вівторок, 09:37 10
Вибори 2019-07-16T10:30:03+03:00
Українські Новини
Стефанчук заявив, що Офіс президента розглядає проведення дострокових місцевих виборів

Стефанчук заявив, що Офіс президента розглядає проведення дострокових місцевих виборів

Руслан Стефанчук. Фото: Yan Dobronosov/Facebook Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: Yan Dobronosov/Facebook Руслан Стефанчук

Представник Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента розглядається можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування. Про це Стефанчук сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV 15 липня.

"Це буде здійснено наступної осені або це може бути здійснено ще й до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, яка стосується відносин "влада і людина", - сказав Стефанчук.

Також Стефанчук підкреслив, що завдання нової владної команди – зміна системи влади.

"Володимир Зеленський йшов з чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у діючій системі влади. Якщо ти кинеш свіжий огірок в бочку з прокисшими огірками, він стане кислим огірком", - зазначив Стефанчук.

Відзначимо, що в 2020 році повинні відбутися чергові місцеві вибори в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, вибори об'єднаних громад, голів і мерів пройдуть в Україні влітку.

Тим часом 21 липня в Україні відбудуться вибори у Верховну Раду.

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