Стефанчук заявив, що Офіс президента розглядає проведення дострокових місцевих виборів

Представник Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента розглядається можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування. Про це Стефанчук сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV 15 липня.

"Це буде здійснено наступної осені або це може бути здійснено ще й до цього – ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, яка стосується відносин "влада і людина", - сказав Стефанчук.

Також Стефанчук підкреслив, що завдання нової владної команди – зміна системи влади.

"Володимир Зеленський йшов з чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб у діючій системі влади. Якщо ти кинеш свіжий огірок в бочку з прокисшими огірками, він стане кислим огірком", - зазначив Стефанчук.

Відзначимо, що в 2020 році повинні відбутися чергові місцеві вибори в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, вибори об'єднаних громад, голів і мерів пройдуть в Україні влітку.

Тим часом 21 липня в Україні відбудуться вибори у Верховну Раду.