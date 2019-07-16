НАБУ вимагало від НКРЕКП надати своє листування з адвокатом

У червні на адресу Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг було отримано запит від НАБУ, в якому детектив вимагав від НКРЕКП надати копії листування з усіма додатками з 2017-2019 року з адвокатом Іриною Одинець, яка представляє інтереси НКРЕКП з 2017 року в кримінальному провадженні. Про це повідомила Ірина Одинець на свій сторінці в Фейсбук.

"Ми вже звикли, що детективи НАБУ не є прихильниками дотримання закону. Але хотілося б, щоб вони дотримувалися хоча б елементарних норм кримінального процесу в частині збору доказів і проведення слідчих дій.

Це кричуща некомпетентність - некомпетентність людей, які були відібрані в результаті жорсткого багаторівневого конкурсу і які за рахунок платників податків отримують зарплату в 15 разів більшу за найменшу. Ці люди не знають або свідомо нехтують вимогами ст.161 КПК України, де міститься пряма заборона щодо надання доступу до листування або інших форм обміну інформацією між захисником і його клієнтом", - зазначила вона.

На думку адвоката, відсутність протягом 2,5 років розслідування достатніх доказів для доведення справи до суду штовхає детектива до застосування таких незаконних методів збору доказів і по суті робить замах на святе право на захист.

"НАБУ настільки захопилося піаром своїх справ, що немає часу на вивчення КПК, робить такі ганебні помилки. Однак це не просто помилка - це пряма спроба тиску на клієнта і адвоката, і це дуже поганий сигнал для України і для наших зарубіжних партнерів", - заявила Ірина Одинець.

Нагадаємо, в березні 2017 року НАБУ почало досудове розслідування щодо дій членів НКРЕКП, які в 2016 році затвердили формулу формування оптової ціни електроенергії "Роттердам +". Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, 18 місяців є максимальним розумним терміном для розслідування особливо тяжких справ. По його закінченню правоохоронні органи зобов'язані закінчити досудове провадження і прийняти рішення або про передачу справи до суду з обвинувальним актом, або про закриття.

30 листопада 2018 року з боку адвоката було подано позов про обмеження до одного місяця термінів розслідування детективами НАБУ кримінального провадження за формулою "Роттердам+". За цим позовом в Солом'янському районному суді Києва відбулося чотири засідання. На останнє слухання справи прокурори САП запросили журналістів, щоб створити тиск на суд.

"Замість того, щоб в суді аргументувати необхідність продовження терміну, який їм необхідний, вони вирішили вдатися до допомоги ЗМІ і запросили в суд журналістів. Причому журналісти самі сказали, що їх прокурор запросив. Виглядають ці підключення преси з уже прописаною позицією як спроба тиску на суд ", - заявила Ірина Одинець.