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15 липня 2019, понеділок, 23:30 4
Суспільство 2019-07-15T23:41:51+03:00
Українські Новини
На борту іноземного танкера виявили мертвим українця, – Фонд допомоги морякам

На борту іноземного танкера виявили мертвим українця, – Фонд допомоги морякам

Ассоль.
Ассоль.

На борту танкера Gas Aegean, який йшов під ліберійським прапором в Індійському океані виявили мертвого українського моряка.

Про це повідомив Фонд допомоги морякам "Ассоль".

"Екіпаж виявив без ознак життя одночасно двох моряків. Один із загиблих – 34-річний другий механік з Ізмаїла (Одеська область), ще один – 39-річний моряк з Росії", – сказано в повідомленні.

Причини смерті моряків невідомі, їх тіла відправили на експертизу. За непідтвердженою інформацією, напередодні вони розпивали спирт, який взяли в госпіталі.

Gas Aegean йшов з Франції в Східну Індію, однак після того, як тіла загиблих виявили, танкер змінив курс і попрямував в Шрі-Ланку.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що на його жовтих браслетах - прізвища українських моряків.

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Фото: facebook.com/UA.National.Police
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