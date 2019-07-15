На борту іноземного танкера виявили мертвим українця, – Фонд допомоги морякам

На борту танкера Gas Aegean, який йшов під ліберійським прапором в Індійському океані виявили мертвого українського моряка.

Про це повідомив Фонд допомоги морякам "Ассоль".

"Екіпаж виявив без ознак життя одночасно двох моряків. Один із загиблих – 34-річний другий механік з Ізмаїла (Одеська область), ще один – 39-річний моряк з Росії", – сказано в повідомленні.

Причини смерті моряків невідомі, їх тіла відправили на експертизу. За непідтвердженою інформацією, напередодні вони розпивали спирт, який взяли в госпіталі.

Gas Aegean йшов з Франції в Східну Індію, однак після того, як тіла загиблих виявили, танкер змінив курс і попрямував в Шрі-Ланку.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що на його жовтих браслетах - прізвища українських моряків.