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15 июля 2019, понедельник, 18:20 29
Президент 2019-07-15T18:20:22+03:00
Українські Новини
Зеленский рассказал, что на его желтых браслетах - фамилии украинских моряков

Зеленский рассказал, что на его желтых браслетах - фамилии украинских моряков

Зеленский сопроводил пост фотографией. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленский сопроводил пост фотографией. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский намерен носить браслеты с именами находящихся в плену в России украинских моряков до их возвращения в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице с социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"О желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", - написал он.

Зеленский сопроводил пост фотографией, на которой на одной руке у него браслет с именем Юрия Будзило, а на второй - Владимира Терещенко.

С этими браслетами Зеленского заметили в ходе визита в Одесскую область.

Тогда пользователи сети выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было, что из ночных клубов.

Ранее подобный браслет обещал не снимать лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, однако был замечен журналистами без него.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обещает, что работники Государственного управления охраны, которые были водителями в авто из его кортежа в Запорожской области, будут привлечены к ответственности в случае признания их виновными в совершении дорожно-транспортного происшествия.

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