Зеленский рассказал, что на его желтых браслетах - фамилии украинских моряков

Президент Владимир Зеленский намерен носить браслеты с именами находящихся в плену в России украинских моряков до их возвращения в Украину.\r\nОб этом он сообщил на своей странице с социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"О желтых браслетах "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", - написал он.\r\nЗеленский сопроводил пост фотографией, на которой на одной руке у него браслет с именем Юрия Будзило, а на второй - Владимира Терещенко.\r\nС этими браслетами Зеленского заметили в ходе визита в Одесскую область.\r\nТогда пользователи сети выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было, что из ночных клубов.\r\nРанее подобный браслет обещал не снимать лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, однако был замечен журналистами без него.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский обещает, что работники Государственного управления охраны, которые были водителями в авто из его кортежа в Запорожской области, будут привлечены к ответственности в случае признания их виновными в совершении дорожно-транспортного происшествия.