Параду на буде: Зеленський доручив Кабміну розробити план, як відсвяткувати День незалежності

Президент Володимир Зеленський, який вирішив не проводити військовий парад на День незалежності 24 серпня і виділити 300 млн гривень на премії військовим, доручив Кабінету Міністрів розробити та затвердити план святкування 28-й річниці незалежності України.

Про це йдеться в указі №513 від 11 липня, передають Українські Новини.

Планом повинна бути передбачена офіційна церемонія урочистого підняття державного прапора 23 серпня в Києві, інших населених пунктах і закордонних дипломатичних установах.

24 серпня в Києві та інших населених пунктах повинні пройти урочисті заходи за участю представників органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.

Зеленський також просить Кабмін звернутися до релігійних організацій з проханням провести 24 серпня молебень за Україну.

Уряд також має профінансувати організацію та проведення вищезазначених заходів.

Міністерству закордонних справ доручено забезпечити проведення святкувань 23 і 24 серпня за кордоном, а обласним і Киїської міської державним організаціям - розробити і реалізувати регіональні плани святкувань.

Забезпечити правопорядок у ході святкувань зобов'язані Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки україни.

Як повідомляли Українські Новини, торік на параді до Дня незалежності в Києві вперше пролунав "Марш нової армії".

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