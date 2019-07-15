У Києві зустріч "польського інвестора" та ошуканих покупців квартир закінчилася бійкою, – ЗМІ

У неділю, 7 липня, в Києві в офісі будівельної компанії "Енергополь-Україна" відбулася зустріч віце-президента великої польської будкомпанії PBG S.A. Даріуша Шиманського з покупцями квартир 4-ї черги житлового комплеку по вулиці Кондратюка 1, який зводить "Енергополь-Україна" - дочірня компанія польської PBG S.A.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

Менеджер повідомив клієнтам, що у компанії поки немає коштів добудувати житло 4-ї черги комплексу. Так як навколо колишніх фінансових втрат забудовника зараз почався скандал, розслідування поліції, судові розгляди і опубліковано гучне журналістське розслідування на сайті PBG Leaks. І все це підірвало відносини з кредиторами, які під застави компанії відмовляються видавати кошти.

"І фінансові партнери, які обіцяли нам дати на будівництво гроші, відмовилися, поки у нас не буде тиші", - повідомив Даріуш Шиманський.

Після цього визнання менеджера у приміщенні почалася штовханина та спроби блокувати вихід виступаючого, так як чіткої відповіді про терміни здачі квартир, які вже кілька разів зривалися, отримано не було. Ряд осіб спробували не випустили забудовника з приміщення, сталася тиснява.

"Тобто це як "тиші"? Це виходить, що поки йтимуть якісь розгляди, поки люди будуть скаржитися і протестувати, а поліція розслідувати - то їм грошей ніхто не дасть, і вони не добудують будинок? Так це виходить? А куди тоді поділися наші гроші, які ми вже заплатили, чому на них не добудований будинок?" - обурився ситуацією один з покупців квартир.

У квітні 2019 року Національною поліцією України було розпочато розслідування за фактами виведення і розтрати коштів компанії "Енергополь-Україна". Зокрема, адвокат потерпілої сторони - українських акціонерів забудовника Юрій Сухов, робив заяви про дуже відверте виведення коштів з компанії польськими інвесторами. Він висловив припущення, що суди зможуть швидко розібратися в справі, так як схеми виведення грошей під фіктивні договори - були не дуже складні.

За підрахунками журналістів-розслідувачів всього з компанії "Енергополь-Україна" з період з 2008 року за участю польських акціонерів було виведено понад 20 млн доларів. Зокрема, ЗМІ вдалося отримати текст фіктивного договору на розробку робочої документації будівництва, за яку було заплачено 5,6 млн доларів. Хоча потім, за ці ж роботи, але реально виконані, "Енергополь-Україна" заплатила ще 3 млн доларів.

У 2012 році, вже після покупки "Енергополь-Україна" в 2008 році, польська PBG S.A. вже переживала складний період і процедуру банкрутства, причиною якого послужили махінації зі звітністю компанії з боку її керівництва. Результатом скандалу стало падіння акцій компанії. Одночасно серед її акціонерів з'явилися 3 великих польських банку - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%, Polska Kasa Opieki SA - 7,68%, BGŻ BNP Paribas SA - 6,1%.

На початку літа 2019 року польська PBG S.A. знову опинилася у складному фінансовому становищі та мало не стала банкрутом, але змогла домовитися з покупцями своїх облігацій про зміну умов виплат за ними.