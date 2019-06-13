Польская PBG попала в скандал из-за операций в Украине, – СМИ

Сомнительные операции и начавшееся расследование вокруг украинской компании "Энергополь-Украина", которая явлется дочкой польской PBG, подорвали позиции последней. Одна из крупных стройкомпаний Польши была вынуждена просить кредиторов отложить выплаты долга, а также получила отказ от Варшавской фондовой биржи в размещении новых долговых бумаг. При этом биржа, в своем официальном ответе указала, что имеет вопросы к финансовому отчету PBG за 2018 год и сомневается в ее возможностях обслуживать новые долги.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

При этом наибольшее бескойство инвесторов, кредиторов и акционеров компании сегодня, в канун собрания акционеров, которое должно состоятся 25 июня 2019 года, вызывает тот факт, что PBG ссылалась на свои активы в Украине, как на надежный источник дохода.

Однако, как стало известно из недавно опубликованного журналистского расследования проведенного независимыми журналистами из проекта PBGLeaks – положение PBG в Украине крайне шатко, а вероятность поступления оттуда средств – невысока. Что, по мнению журналистов, в первую очередь связано с тем, что много лет подряд из "Энергополь-Украина" выводились средства под предлогом выполнения фиктивных договоров. В результате чего из первоначальной инвестиции PBG в Украину в 30 млн долларов до строительства дошло только 10 млн долларов. А 20 млн долларов – были перераспределены по серым схемам.

В апреля 2019 года Национальной полицией Украины возбуждено уголовное производство по фактам указанных выше правонарушений. Непосредственными фигурантами в деле выступают президент правления PBG Ежи Вишневский и вице-президент правления PBG Дариуш Шимански, непосредственно курировавший украинское направление.

"Мы надеемся, что полиция очень скоро найдет всех участников и выяснит все детали преступных комбинаций, ведь преступная группа действовала крайне нагло. Прикрываясь статусом польского инвестора, они нарушали законы и переводили средства даже не особо прячась и не изобретая ничего сложного. Так что я думаю, что судьи очень быстро изучат дело и вынесут свой вердикт", – пояснил ситуацию адвокат Юрий Сухов, представляющий в деле интересы миноритарных акционеров "Энергополь-Украина", жильцов возводимого компанией жилкомплекса.

Напомним, в 2012 году польская PBG уже переживала сложный период и процедуру банкротства, причиной которого послужили махинации с отчетностью компании со стороны ее руководства. Результатом скандала стало падение акций компании, а также вхождение в ее акционеры 3 крупных польских банков (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 6,48%, Polska Kasa Opieki SA - 7,68%, BGŻ BNP Paribas SA - 6,1%).