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15 липня 2019, понеділок, 18:20 12
Президент 2019-07-15T19:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, що на його жовтих браслетах - прізвища українських моряків

Зеленський розповів, що на його жовтих браслетах - прізвища українських моряків

Зеленський супроводив пост фотографією. Фото: facebook.com/zelenskiy95
Зеленський супроводив пост фотографією. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Володимир Зеленський має намір носити браслети з іменами перебувають у полоні в Росії українських моряків до їх повернення в Україну.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Про жовтих браслетах "з клубів". На них - прізвища наших полонених моряків. Буду носити їх до тих пір, поки не повернемо хлопців додому", - написав він.

Зеленський супроводив пост фотографією, на якій на одній руці у нього браслет з ім'ям Юрія Будзило, а на другий - Володимира Терещенка.

З цими браслетами Зеленського помітили в ході візиту в Одеську область.

Тоді користувачі мережі висували різні припущення про походження браслетів, одним з яких було, що з нічних клубів.

Раніше подібний браслет обіцяв не знімати лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, проте був помічений журналістами без нього.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обіцяє, що працівники Державного управління охорони, які були водіями авто з його кортежу в Запорізькій області будуть притягнуті до відповідальності у разі визнання їх винними у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.

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