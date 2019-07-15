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15 липня 2019, понеділок, 18:19 12
Економіка 2019-07-15T19:45:02+03:00
Українські Новини
Імпорт товарів перевищив експорт більше ніж на $2,6 млн за п'ять місяців

Імпорт товарів перевищив експорт більше ніж на $2,6 млн за п'ять місяців

Імпорт і експорт товарів. Фото: for-ua.com
Імпорт і експорт товарів. Фото: for-ua.com

У січні-травні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 633,5 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Протягом січня-травня від'ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 565,8 млн доларів порівняно з січнем-травнем 2018 року (у січні-травні 2018 року від'ємне сальдо становило 2 067,7 млн ​​доларів).

Експорт товарів у січні-травні 2019 року становив 20 895,1 млн, при цьому він збільшився на 7,4% порівняно з січнем-травнем 2018 року.

Імпорт товарів у січні-травні 2019 року становив 23 528,6 млн, збільшившись на 9,3%.

Як повідомляли Українські Новини, у січні зовнішня торгівля покращилася майже до $21 млн.

Також за три місяці 2019 негативне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося на $167,9 млн. За перші два місяці 2019 в Україну ввезли на $760 млн більше товарів, ніж вивезли.

Імпорт товарів перевищив експорт більше ніж на $2 млн за чотири місяці.

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