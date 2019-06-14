Импорт товаров превысил экспорт больше чем на $2 млн за четыре месяца

В январе-апреле 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 093,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-апреля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 652 млн долларов по сравнению с январем-апрелем 2018 года (январь-апрель 2018 года отрицательное сальдо составило 1 441,1 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-апреле 2019 года составил 16 363,8 млн долларов, при этом он увеличился на 6,0% по сравнению с январем-апрелем 2018 года.

Импорт товаров в январе-апреле 2019 года составил 18 456,9 млн долларов, увеличившись на 9,3%.

В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).

Торговые операции с основными партнерами в январе-апреле, млн долларов:

Экспорт Импорт январь-апрель % от общего январь-апрель % от общего Всего 16 363,8 100,0 Всего 18 456,9 100,0 Польша 1 112,1 6,8 Китай 2 528,7 13,7 Россия 1 032,7 6,3 Россия 2 511,4 13,6 Китай 916,2 5,6 Германия 1 830,2 9,9 Египет 861,9 5,3 Польша 1 257,6 6,8 Турция 848,4 5,2 США 1 060,7 5,7 Италия 839,4 5,1 Беларусь 1 046,6 5,7 Индия 747,0 4,6 Турция 622,6 3,4 Германия 724,7 4,4 Франция 606,5 3,3

Экспорт-импорт товаров в январе-апреле, млн долларов:

Экспорт Импорт январь-апрель 2019 январь-апрель 2018 январь-апрель 2019 январь-апрель 2018 Всего 16 363,8 15 437,5 18 456,9 16 886,5 Живые животные и продукция животноводства 429,4 372,1 325,5 276,3 Продукты растительного происхождения 3 950,3 2 985,9 751,1 714,0 - зерновые культуры 3 251,2 2 220,8 118,2 123,4 Жиры и масла животного и растительного происхождения 1 592,7 1 610,4 88,1 84,0 Продукция пищевой промышленности 1 082,4 957,9 720,4 669,5 Минеральные продукты 1 516,7 1 344,6 3 861,6 3 706,0 Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 313,2 279,9 3 582,2 3 461,1 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 587,5 588,1 2 733,0 2 523,5 - фармацевтическая продукция 77,6 58,4 632,9 597,6 - удобрения 29,2 43,4 553,8 399,6 Полимерные материалы, пластмассы и каучук 216 225,2 1103 1070,9 Кожаное и меховое сырье и изделия из них 50,2 57,7 85,7 96,7 Древесина и изделия из нее 488,6 490,1 89,2 88,1 Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов 143,2 177,7 326,2 341,2 Текстиль и текстильные изделия 284 272,3 644,6 577,6 Обувь, головные уборы, зонтики 70 75,8 154,6 108,9 Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 127,8 118,4 215,4 218,9 Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 19,3 12,0 34,2 19,0 Неблагородные металлы и изделия из них 3 683,1 4 034,1 1 108,6 1 018,9 - черные металлы 3 180,2 3 487,1 375,2 385,6 Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 1 460,0 1 546,6 3 554,2 3 349,9 - реакторы ядерные, котлы, машины 529,3 569,8 1 923,3 1 880,1 - электрические машины и оборудование 930,7 976,6 1 630,9 1 468,0 Транспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства 257,4 198,8 1 966,7 1 414,9 - средства надземного транспорта, кроме железнодорожного 41 45,2 1 870,5 1 337,0 Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 60,8 42,5 276,4 243,3 Различные товары и изделия 274,7 277,2 282,5 246,3 Произведения искусства 0,1 0,1 0,6 0,5 Товары приобретенные в портах 1,6 1,8 85,4 80,3

Как сообщали Українські Новини, в январе внешняя торговля улучшилась почти до $21 млн.

Также за три месяца 2019 отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось на $167,9 млн. За первые два месяца 2019 в Украину ввезли на $760 млн больше товаров, чем вывезли.