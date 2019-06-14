Импорт товаров превысил экспорт больше чем на $2 млн за четыре месяца

В январе-апреле 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 093,1 млн долларов.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nВ течение января-апреля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 652 млн долларов по сравнению с январем-апрелем 2018 года (январь-апрель 2018 года отрицательное сальдо составило 1 441,1 млн долларов).\r\nЭкспорт товаров в январе-апреле 2019 года составил 16 363,8 млн долларов, при этом он увеличился на 6,0% по сравнению с январем-апрелем 2018 года.\r\nИмпорт товаров в январе-апреле 2019 года составил 18 456,9 млн долларов, увеличившись на 9,3%.\r\nВ течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).\r\nТорговые операции с основными партнерами в январе-апреле, млн долларов:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЭкспорт\r\n \r\n \r\nИмпорт\r\n \r\n\r\n\r\n \r\nянварь-апрель\r\n% от общего\r\n \r\nянварь-апрель\r\n% от общего\r\n\r\n\r\nВсего\r\n16 363,8\r\n100,0\r\nВсего\r\n18 456,9\r\n100,0\r\n\r\n\r\nПольша\r\n1 112,1\r\n6,8\r\nКитай\r\n2 528,7\r\n13,7\r\n\r\n\r\nРоссия\r\n1 032,7\r\n6,3\r\nРоссия\r\n2 511,4\r\n13,6\r\n\r\n\r\nКитай\r\n916,2\r\n5,6\r\nГермания\r\n1 830,2\r\n9,9\r\n\r\n\r\nЕгипет\r\n861,9\r\n5,3\r\nПольша\r\n1 257,6\r\n6,8\r\n\r\n\r\nТурция\r\n848,4\r\n5,2\r\nСША\r\n1 060,7\r\n5,7\r\n\r\n\r\nИталия\r\n839,4\r\n5,1\r\nБеларусь\r\n1 046,6\r\n5,7\r\n\r\n\r\nИндия\r\n747,0\r\n4,6\r\nТурция\r\n622,6\r\n3,4\r\n\r\n\r\nГермания\r\n724,7\r\n4,4\r\nФранция\r\n606,5\r\n3,3\r\n\r\n\r\n\r\nЭкспорт-импорт товаров в январе-апреле, млн долларов:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЭкспорт\r\nИмпорт\r\n\r\n\r\n \r\nянварь-апрель 2019\r\nянварь-апрель 2018\r\nянварь-апрель 2019\r\nянварь-апрель 2018\r\n\r\n\r\nВсего\r\n16 363,8\r\n15 437,5\r\n18 456,9\r\n16 886,5\r\n\r\n\r\nЖивые животные и продукция животноводства\r\n429,4\r\n372,1\r\n325,5\r\n276,3\r\n\r\n\r\nПродукты растительного происхождения\r\n3 950,3\r\n2 985,9\r\n751,1\r\n714,0\r\n\r\n\r\n- зерновые культуры\r\n3 251,2\r\n2 220,8\r\n118,2\r\n123,4\r\n\r\n\r\nЖиры и масла животного и растительного происхождения\r\n1 592,7\r\n1 610,4\r\n88,1\r\n84,0\r\n\r\n\r\nПродукция пищевой промышленности\r\n1 082,4\r\n957,9\r\n720,4\r\n669,5\r\n\r\n\r\nМинеральные продукты\r\n1 516,7\r\n1 344,6\r\n3 861,6\r\n3 706,0\r\n\r\n\r\nЭнергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего\r\n313,2\r\n279,9\r\n3 582,2\r\n3 461,1\r\n\r\n\r\nПродукция химической и связанных с ней отраслей промышленности\r\n587,5\r\n588,1\r\n2 733,0\r\n2 523,5\r\n\r\n\r\n- фармацевтическая продукция\r\n77,6\r\n58,4\r\n632,9\r\n597,6\r\n\r\n\r\n- удобрения\r\n29,2\r\n43,4\r\n553,8\r\n399,6\r\n\r\n\r\nПолимерные материалы, пластмассы и каучук\r\n216\r\n225,2\r\n1103\r\n1070,9\r\n\r\n\r\nКожаное и меховое сырье и изделия из них\r\n50,2\r\n57,7\r\n85,7\r\n96,7\r\n\r\n\r\nДревесина и изделия из нее\r\n488,6\r\n490,1\r\n89,2\r\n88,1\r\n\r\n\r\nБумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов\r\n143,2\r\n177,7\r\n326,2\r\n341,2\r\n\r\n\r\nТекстиль и текстильные изделия\r\n284\r\n272,3\r\n644,6\r\n577,6\r\n\r\n\r\nОбувь, головные уборы, зонтики\r\n70\r\n75,8\r\n154,6\r\n108,9\r\n\r\n\r\nИзделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла\r\n127,8\r\n118,4\r\n215,4\r\n218,9\r\n\r\n\r\nЖемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни\r\n19,3\r\n12,0\r\n34,2\r\n19,0\r\n\r\n\r\nНеблагородные металлы и изделия из них\r\n3 683,1\r\n4 034,1\r\n1 108,6\r\n1 018,9\r\n\r\n\r\n- черные металлы\r\n3 180,2\r\n3 487,1\r\n375,2\r\n385,6\r\n\r\n\r\nМашины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура\r\n1 460,0\r\n1 546,6\r\n3 554,2\r\n3 349,9\r\n\r\n\r\n- реакторы ядерные, котлы, машины\r\n529,3\r\n569,8\r\n1 923,3\r\n1 880,1\r\n\r\n\r\n- электрические машины и оборудование\r\n930,7\r\n976,6\r\n1 630,9\r\n1 468,0\r\n\r\n\r\nТранспортные средства, летательные аппараты, плавучие средства\r\n257,4\r\n198,8\r\n1 966,7\r\n1 414,9\r\n\r\n\r\n- средства надземного транспорта, кроме железнодорожного\r\n41\r\n45,2\r\n1 870,5\r\n1 337,0\r\n\r\n\r\nПриборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты\r\n60,8\r\n42,5\r\n276,4\r\n243,3\r\n\r\n\r\nРазличные товары и изделия\r\n274,7\r\n277,2\r\n282,5\r\n246,3\r\n\r\n\r\nПроизведения искусства\r\n0,1\r\n0,1\r\n0,6\r\n0,5\r\n\r\n\r\nТовары приобретенные в портах\r\n1,6\r\n1,8\r\n85,4\r\n80,3\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в январе внешняя торговля улучшилась почти до $21 млн.\r\nТакже за три месяца 2019 отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось на $167,9 млн. За первые два месяца 2019 в Украину ввезли на $760 млн больше товаров, чем вывезли.