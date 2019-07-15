Зіневич прокоментував ситуацію навколо каналів NewsOne і 112

У Національній раді журналістів України (НСЖУ) відбулася перша прес-конференція нового члена Нацради Юрія Зіневича, якого днями на цю посаду призначив президент України Володимир Зеленський, передає "Страна".

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Ключовими питаннями стали нещодавні ситуації, що розгорілися навколо телеканалів NewsOne і 112 Україна, а також можливість відкликати ліцензії у телеканалів без рішення суду.

"Нацрада не повинен підміняти суд, так як у всіх демократичних процедурах, точно так само, як і в демократичних країнах відбувається розподіл на законодавчу, виконавчу і судову владу. Відповідно, Нацрада, на мій погляд, не має право брати на себе обов'язки суду щодо позбавлення у кого-то вже наявних у нього прав. Але судові процедури на сьогоднішній день бувають невиправдано затягнутим, тому особисто я виступають за те, щоб були внесені поправки в певні кодекси, які б зробили розгляд справ щодо порушення мовників, і перевели такі справи в категорію "невідкладні", - заявив "Країні" Юрій Зіневич.

Також Зіневич назвав атаки на телеканал NewsOne і 112 "терором", який не має нічого спільного з демократією, хоча сам Зіневич не виключає такого методу висловлення своєї позиції, як мітинги під стінами телеканалів.

В той же час питання про позбавлення ліцензії телеканалу "Прямий", який активно обговорюється в медіаспільноті, залишається невизначеним. За словами Зіневича, з ним подібне ще не обговорювали.

"Безумовно я проти терору. Терор неможливий і він завжди буде засуджений, терор - це точно не український сценарій. Я впевнений, що мовою терору і ненависті з телеканалами і взагалі зі ЗМІ говорити не можна. Товариство безумовно має право на вільний і ненасильницький опір і навіть висловлювати свою думку щодо незгоди з позицією телеканалу або окремих журналістів. Це нормальна демократична процедура, тобто проводити пікети, мітинги під будівлями телеканалів, якщо це не порушує закон. Терор, обстріли, загрози - це мова ненависті і він неприпустимий", - повідомив "Стране" Юрій Зіневич.

Як повідомляли Українські Новини, найден гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112".