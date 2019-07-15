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15 липня 2019, понеділок, 17:20 15
Події 2019-07-15T18:30:02+03:00
Українські Новини
Невідомі прикріпили страйкбольну гранату до автомобіля кандидата в депутати Ради в Рівненській області

Невідомі прикріпили страйкбольну гранату до автомобіля кандидата в депутати Ради в Рівненській області

Невідомі розбили скло і прикріпили страйкбольну гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Верховної Ради у Рівненській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

В поліцію 15 липня близько 8:30 надійшло повідомлення від 30-річної жительки Дубно (Рівненська область) про пошкодженому лобовому стекли і прив'язаною гранаті на ручці дверей належного їй автомобіля Peugeot 5008, яким користується її 31-річний чоловік, який є кандидатом у депутати Ради.

Автомобіль був припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Михайла Грушевського в Дубно.

Слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу поліції області за результатами огляду на місці події виявили, що до ручки водійських дверей невідомі прикріпили піротехнічний виріб у вигляді страйкбольной гранати.

Граната відправлена для проведення експертизи.

Крім того, встановлено, що у транспортному засобі було пошкоджено лобове скло.

За фактом вчинення хуліганських дій вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування.

За даними Українських Новини, мова йде про кандидата в депутати від партії "Свобода" в окрузі N154 Володимира Ткачука.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні поліція почала розслідувати спалення автомобіля Toyota RAV4, який орендував секретар Рівненської міської ради 44-річний Сергій Паладійчук.

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