Невідомі прикріпили страйкбольну гранату до автомобіля кандидата в депутати Ради в Рівненській області

Невідомі розбили скло і прикріпили страйкбольну гранату до ручки автомобіля кандидата в депутати Верховної Ради у Рівненській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.\r\nВ поліцію 15 липня близько 8:30 надійшло повідомлення від 30-річної жительки Дубно (Рівненська область) про пошкодженому лобовому стекли і прив'язаною гранаті на ручці дверей належного їй автомобіля Peugeot 5008, яким користується її 31-річний чоловік, який є кандидатом у депутати Ради.\r\nАвтомобіль був припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Михайла Грушевського в Дубно.\r\nСлідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного відділу поліції області за результатами огляду на місці події виявили, що до ручки водійських дверей невідомі прикріпили піротехнічний виріб у вигляді страйкбольной гранати.\r\nГраната відправлена для проведення експертизи.\r\nКрім того, встановлено, що у транспортному засобі було пошкоджено лобове скло.\r\nЗа фактом вчинення хуліганських дій вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування.\r\nЗа даними Українських Новини, мова йде про кандидата в депутати від партії "Свобода" в окрузі N154 Володимира Ткачука.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у травні поліція почала розслідувати спалення автомобіля Toyota RAV4, який орендував секретар Рівненської міської ради 44-річний Сергій Паладійчук.