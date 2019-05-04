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04 мая 2019, суббота, 12:06 318
Происшествия 2019-05-04T12:15:36+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать сожжение автомобиля секретаря Ровенского горсовета

Полиция начала расследовать сожжение автомобиля секретаря Ровенского горсовета

ГУ НП в Ровенской области
ГУ НП в Ровенской области

Полиция начала расследовать сожжение автомобиля Toyota RAV4, который арендовал секретарь Ровенского городского совета 44-летний Сергей Паладийчук.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

В полицию четвертого мая около часа ночи поступил сигнал от работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на улице Летней областного центра горит внедорожник.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль Toyota RAV4 принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского городского совета Паладийчук.

ГУ НП в Ровенской областиГУ НП в Ровенской области

Транспортное средство был припарковано на проезжей части дороги возле частного дома, где и он проживает.

Спасатели пожар потушили, однако автомобиль полностью уничтожен огнем.

С места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса.

Полицейские проводят следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.

Как сообщали Українські Новини, полиция 10 января начала расследовать сожжение автомобиля члена исполнительного комитета Ровенского городского совета 33-летней Нины Скибы.

Неизвестные 14 декабря 2018 года подожгли автомобиль Mercedes депутата Ровенского городского совета Александра Бабата (внефракционный) и дом его матери на улице Хлеборобов, 1-А в Ровно.

Неизвестные 2 сентября 2018 года сожгли автомобиль Mercedes-Benz S 350 депутата Ривненского городского совета, начальника отдела Ровеннкого областного управления Госгеокадастра 30-летнего Святослава Стельмащука в центре Ровно.

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