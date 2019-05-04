Полиция начала расследовать сожжение автомобиля секретаря Ровенского горсовета

Полиция начала расследовать сожжение автомобиля Toyota RAV4, который арендовал секретарь Ровенского городского совета 44-летний Сергей Паладийчук.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.\r\nВ полицию четвертого мая около часа ночи поступил сигнал от работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на улице Летней областного центра горит внедорожник.\r\n\r\nСледственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль Toyota RAV4 принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского городского совета Паладийчук.\r\nГУ НП в Ровенской области\r\nТранспортное средство был припарковано на проезжей части дороги возле частного дома, где и он проживает.\r\nСпасатели пожар потушили, однако автомобиль полностью уничтожен огнем.\r\nС места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.\r\nПо факту умышленного повреждения имущества путем поджога начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса.\r\nПолицейские проводят следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.\r\nКак сообщали Українські Новини, полиция 10 января начала расследовать сожжение автомобиля члена исполнительного комитета Ровенского городского совета 33-летней Нины Скибы.\r\nНеизвестные 14 декабря 2018 года подожгли автомобиль Mercedes депутата Ровенского городского совета Александра Бабата (внефракционный) и дом его матери на улице Хлеборобов, 1-А в Ровно.\r\nНеизвестные 2 сентября 2018 года сожгли автомобиль Mercedes-Benz S 350 депутата Ривненского городского совета, начальника отдела Ровеннкого областного управления Госгеокадастра 30-летнего Святослава Стельмащука в центре Ровно.