Суд переніс засідання щодо звільнення Вишинського

Сьогодні, 15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва щодо директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, затримання якого визнав законним Верховний суд. Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nПід час засідання поліція посилила охорону будівлі суду.\r\nВідзначимо, що засідання стосовно звільнення Вишинського було перенесено на 19 липня.\r\nПеренесення пов'язане з тим, що колегія суддів перебуває у нарадчій кімнаті стосовно іншого процесу.\r\nТак, біля входу в суд знаходиться автобус спецназу поліції.\r\nБезпосередньо в суді охорона посилена військовими Нацгвардії.\r\n\r\nДо суду прибула російський омбудсмен Тетяна Москалькова.\r\nСуд стосовно Вишинського\r\nМайже відразу після початку засідання суд переніс розгляд питання звільнення Вишинського на 19 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше арешт Вишинського знову продовжили. \r\nТакож ГПУ підозрює адвоката Вишинського у незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.