Суд переніс засідання щодо звільнення Вишинського

Сьогодні, 15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва щодо директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, затримання якого визнав законним Верховний суд. Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Під час засідання поліція посилила охорону будівлі суду.

Відзначимо, що засідання стосовно звільнення Вишинського було перенесено на 19 липня.

Перенесення пов'язане з тим, що колегія суддів перебуває у нарадчій кімнаті стосовно іншого процесу.

Так, біля входу в суд знаходиться автобус спецназу поліції.

Безпосередньо в суді охорона посилена військовими Нацгвардії.

До суду прибула російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Суд стосовно Вишинського

Майже відразу після початку засідання суд переніс розгляд питання звільнення Вишинського на 19 липня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше арешт Вишинського знову продовжили.

Також ГПУ підозрює адвоката Вишинського у незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.