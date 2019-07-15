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15 липня 2019, понеділок, 16:43 18
Силові структури 2019-07-15T18:45:04+03:00
Українські Новини
ДБР вважає політичним тиском пікет прихильників Порошенко під своїм офісом

ДБР вважає політичним тиском пікет прихильників Порошенко під своїм офісом

Захопленню приміщення ДБР для впливу на досудове розслідування у кримінальному провадженні, де фігурує екс-президент України, повинна бути надана оцінка, написав директор ДБР Роман Труба на сторінці відомства в Facebook.

"З першого дня призначення на посаду мені постійно ставили одне питання: коли в ГБР будуть гучні розслідування Так от, "гучні розслідування", хоча я не люблю це слово, вимагають високого рівня політичної культури.

Сьогодні в ГБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля:- увірвалися в приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом;- заблокували в'їзд і виїзд транспорту з ДБР;- зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами щодо розвитку та посилення ДБР;- вимагали від директора правоохоронного органу "термінових результатів розслідування", або взагалі його відміни.

Це називається політичний тиск.

Серед учасників акції - люди у балаклаві, які принесли в приміщення ДБР вогнегасники. Це - втручання в діяльність правоохоронних органів.

Щодо виробництв, учасником яких є екс-президент України:

Перше. ДБР стоїть на захисті національних інтересів. Виробництво щодо перетину морського простору військовими кораблями України - одне з найважливіших для нас. Адже поставити крапку в цьому питанні означає захистити національні інтереси України. Думаю, що всі учасники тих подій повинні бути переконані в цьому, йти на співпрацю зі слідством, надати свідчення і разом захистити Україну.

Друге. ДБР стоїть поза політикою. Під час досудового розслідування стався витік інформації - це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим більше для новоствореного. За даним фактом розпочато службову перевірку.

Третє. ДБР реєструє кримінальні провадження згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України, а не чиїхось політичних уподобань.

Нагадаємо, що раніше ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського.

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