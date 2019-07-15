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15 липня 2019, понеділок, 16:10 12
Суспільство 2019-07-15T16:24:32+03:00
Українські Новини
ЦВК показав справжнє обличчя Дарта Вейдера - без костюма і маски

ЦВК показав справжнє обличчя Дарта Вейдера - без костюма і маски

Український Дарт Вейдер. Фото: cvk.gov.ua
Український Дарт Вейдер. Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія (ЦВК) України опублікувала фотографію кандидата в депутати Верховної Ради Дарта Вікторовича Вейдера. Знімок кандидата опублікований на сайті ЦВК.

Вейдер йде по одномандатному округу № 135 (Одеська область). Кандидат народився 4 жовтня 1987 року у Києві, проживає в столиці. Крім того, Вейдер є директором ТОВ "Темна сторона сили", а також член політичної партії "Блок Дарта Вейдера".

Дарт Вейдер є центральним персонажем кіносаги "Зоряні війни,№. За сюжетом він був джедаєм Энакином Скайуокером, але перейшов на темну сторону Сили.

А от перехожі проігнорували прощання з Дартом Вейдером.

Раніше в Одесі розповіли, хто йде на вибори від Блоку Дарта Вейдера.

Раніше Дарт Вейдер вирішив стати мером Києва.

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