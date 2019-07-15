ЦВК показав справжнє обличчя Дарта Вейдера - без костюма і маски

Центральна виборча комісія (ЦВК) України опублікувала фотографію кандидата в депутати Верховної Ради Дарта Вікторовича Вейдера. Знімок кандидата опублікований на сайті ЦВК.\r\n\r\nВейдер йде по одномандатному округу № 135 (Одеська область). Кандидат народився 4 жовтня 1987 року у Києві, проживає в столиці. Крім того, Вейдер є директором ТОВ "Темна сторона сили", а також член політичної партії "Блок Дарта Вейдера".\r\nДарт Вейдер є центральним персонажем кіносаги "Зоряні війни,№. За сюжетом він був джедаєм Энакином Скайуокером, але перейшов на темну сторону Сили.\r\nА от перехожі проігнорували прощання з Дартом Вейдером.\r\nРаніше в Одесі розповіли, хто йде на вибори від Блоку Дарта Вейдера.\r\nРаніше Дарт Вейдер вирішив стати мером Києва.