У центральному житловому комплексі Києва горів Mercedes, вогонь зачепив ще дві елітні іномарки

У ніч на 15 липня в Києві за адресою вулиця Михайла Драгомирова, 2А у дворі житлового будинку спалахнув автомобіль Mercedes. Також вогонь пошкодив ще один Mercedes і Mini Cooper. Обійшлося без постраждалих, повідомляє "Інформатор".

Дзвінок на лінію "101" надійшов близько 04:18.

Коли на місце прибули пожежники, то вогонь вже повністю охопив припарковану машину, яка стояла у дворі житлового будинку ЖК "Новопечерський". Пожежникам вдалося локалізувати загоряння о 04:32, о 04:40 повністю ліквідувати.

Також вогонь пошкодив припаркований Mini Cooper, у машини оплавилась ліва сторона, менше пощастило Mercedes, який стояв з іншого боку. У автомобіля згоріло колесо, частина моторного відсіку і салону. Очевидці стверджують, що саме "німець" і став причиною займання.

Обійшлося без постраждалих. На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників, а також чергували патрульні і медики. Подробиці інциденту буде з'ясовувати слідчо-оперативна група.

Пожежа в ЖК "Новопечерські". Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, сміттєвоз раптово спалахнув у Києві на КПІ і покотився. Також у Києві на Лісовому масиві згоріли дві "євробляхи".

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