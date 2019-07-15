У центральному житловому комплексі Києва горів Mercedes, вогонь зачепив ще дві елітні іномарки

У ніч на 15 липня в Києві за адресою вулиця Михайла Драгомирова, 2А у дворі житлового будинку спалахнув автомобіль Mercedes. Також вогонь пошкодив ще один Mercedes і Mini Cooper. Обійшлося без постраждалих, повідомляє "Інформатор".\r\nДзвінок на лінію "101" надійшов близько 04:18.\r\nКоли на місце прибули пожежники, то вогонь вже повністю охопив припарковану машину, яка стояла у дворі житлового будинку ЖК "Новопечерський". Пожежникам вдалося локалізувати загоряння о 04:32, о 04:40 повністю ліквідувати.\r\n\r\nТакож вогонь пошкодив припаркований Mini Cooper, у машини оплавилась ліва сторона, менше пощастило Mercedes, який стояв з іншого боку. У автомобіля згоріло колесо, частина моторного відсіку і салону. Очевидці стверджують, що саме "німець" і став причиною займання.\r\n\r\nОбійшлося без постраждалих. На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників, а також чергували патрульні і медики. Подробиці інциденту буде з'ясовувати слідчо-оперативна група.\r\n\r\n\r\n\r\nПожежа в ЖК "Новопечерські". Фото: "Інформатор"\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сміттєвоз раптово спалахнув у Києві на КПІ і покотився. Також у Києві на Лісовому масиві згоріли дві "євробляхи".\r\nРаніше в центрі Києва водій іномарки врізався в електроопору, його автомобіль згорів дотла.