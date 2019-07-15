Мусоровоз внезапно вспыхнул в Киеве на КПИ и укатился

Ранним утром 15 июля в Киеве по адресу улица Политехническая, 12 произошел пожар. Загорелся мусоровоз на базе автомобиля "ГАЗ". В момент начала возгорания в машине был водитель. Обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор".

Вызов на линию "101" поступил около 05:10.

По предварительной информации, мусоровоз ездил по территории политехнического института и занимался своей работой. В какой-то момент из-под капота машины начал идти густой черный дым.

Водитель грузовика только успел выскочить из машины. В этот момент мусоровоз покатился назад, а тем временем огонь уже полностью охватил кабину автомобиля. Спасатели за считанные минуты локализовали и ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших. На месте работали две единицы техники и около 10 человек личного состава спасателей. Также дежурили патрульные и медики. Подробности устанавливаются.

Тушение мусоровоза. Фото: "Информатор"

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Как сообщали Українські Новини, в Ирпене появился мусоровоз на еврономерах. Также в Киеве ночью опрокинулись на бок два мусоровоза.

Ранее во Львовской области горел мусоровоз, погиб водитель.