Україна знову просить США надати доступ до банківського рахунку Манафорта

Генеральна прокуратура повторно просить США надати доступ до інформації щодо банківського рахунку компанії колишнього радника екс-Президента Віктора Януковича Пола Манафорта по справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що управління спецрозслідувань Генпрокуратури розслідує факт легалізації 750 тис. доларів шляхом перерахування їх на рахунок компанії Davis Manafort нібито за поставку комп'ютерного обладнання у 2009 році.

Так, в "чорній бухгалтерії" ПР зазначено, що дана сума була перерахована екс-раднику Януковича.

У червні 2018 року Україна направила запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам США з проханням надати доступ до інформації з банківського рахунку компанії Davis Manafort в банці Wachovia Bank NA (зараз - Wells Fargo).

"03.12.2018 компетентними органами Сполучених Штатів Америки в Генеральну прокуратуру України направлено лист №CRM-182-64573, відповідно до якого останні не можуть надати необхідну допомогу до завершення американського розслідування. Разом з тим у листі зазначено, що якщо відомство України все ще буде потребувати запитуваної інформації та даних через 6 місяців, то про це необхідно повідомити повторно", - сказано в матеріалах суду.

У червні поточного року українська Генпрокуратура вирішила відправити повторний запит.

Суд надав прокуратурі відповідний дозвіл на доступ, зокрема, до всієї інформації про відкриття банківського рахунку Davis Manafort, до документів про рух коштів по рахунку, до платіжних доручень, до документів про проведення фінансового моніторингу, до виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк».

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника і депутата Верховної Ради Сергія Лещенка ("Блок Петра Порошенко") щодо оприлюднення факту наявності в документах "чорної бухгалтерії" Партії регіонів прізвища Манафорта.

Раніше спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що немає доказів причетності Манафорта до так званої "чорної бухгалтерії" ПР.