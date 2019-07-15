Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу на 13 вересня.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в суді.\r\nУ понеділок, 15 липня, Київський апеляційний суд не зміг провести засідання через відсутність запасного судді.\r\nЗ технічних причин розгляд справи перенесено на вересень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, захист колишнього Президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці, подав 5 апеляцій на вирок.\r\n24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.\r\nЗгідно з вироком, Янукович визнаний винним ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.\r\nЕкс-Президент виправданий за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.\r\nЗахист екс-Президента просив суд виправдати його.