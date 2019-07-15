Немає запасного судді: Розгляд апеляції Януковича відклали майже на 2 місяці

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу на 13 вересня.

Про це Українським Новинам повідомили в суді.

У понеділок, 15 липня, Київський апеляційний суд не зміг провести засідання через відсутність запасного судді.

З технічних причин розгляд справи перенесено на вересень.

Як повідомляли Українські Новини, захист колишнього Президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років в'язниці, подав 5 апеляцій на вирок.

24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Згідно з вироком, Янукович визнаний винним ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Екс-Президент виправданий за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Захист екс-Президента просив суд виправдати його.