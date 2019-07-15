Більше ста тисяч людей знову вийшли на протести в Гонконзі

Десятки тисяч людей зібралися в неділю, 14 липня, у великому передмісті Гонконгу через безпереривний гнів у зв'язку з тим, що уряд ухвалив законопроект про екстрадицію, який відродив страхи перед Китаєм, що посилило контроль над колишньою британською колонією і підриває її свободи. Про це повідомляє Reurets.Зіткнення спалахнули, коли протестувальники кинули в поліцію парасольки і пластикові пляшки, які завдали удар, випустивши перцевий балончик серед хаотичних сцен в торговому центрі, в якому розміщені деякі з найбільших світових брендів класу люкс.\r\nПроесты в Гонконзі. Скріншот: hkaddoilhk\/Instagram \r\n"В наші дні довіри до Китаю немає, тому протестувальники виходять", - сказала 73-річна Дженні Кван.\r\nОзброєний лідер Гонконгу, Керрі Лем, заявила, що законопроект про екстрадицію "мертвий", але противники кажуть, що вони не погодяться ні з чим, крім її офіційного відкликання.Деякі протестувальники в неділю тримали плакати із закликом до президента США Дональда Трампа: "Будь ласка, звільніть Гонконг» і «Захистіть нашу Конституцію". Інші махали британськими та американськими прапорами, в той час як банери, що закликали до незалежності Гонконгу, здіймалися в спекотному вітрі від саморобних флагштоків.На одному плакаті була зображена фотографія китайського лідера Сі Цзіньпіна зі словами: "Вийди в Китай, зникни назавжди".Більшість демонстрантів розійшлися незабаром після того, як невелика група заспівала християнський гімн "Співай Алілуя Господу", який став малоймовірним гімном протестів.\r\nЗа словами організаторів, близько 115 000 чоловік взяли участь у недільному мітингу. Поліція оцінила кількість в 28 000 в його пік.Як повідомляли Українські Новини, протести в Гонконзі почалися ще 16 червня, тоді майже два мільйони громадян вийшли на вулиці з приводу законопроекту про екстрадицію, протестувальники вимагають скасувати закон, а також відставку глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем. 1 липня поліції вдалося ненадовго розігнати демонстрантів.