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15 липня 2019, понеділок, 11:50 8
Азія 2019-07-15T12:30:02+03:00
Українські Новини
Більше ста тисяч людей знову вийшли на протести в Гонконзі

Більше ста тисяч людей знову вийшли на протести в Гонконзі

Десятки тисяч людей зібралися в неділю, 14 липня, у великому передмісті Гонконгу через безпереривний гнів у зв'язку з тим, що уряд ухвалив законопроект про екстрадицію, який відродив страхи перед Китаєм, що посилило контроль над колишньою британською колонією і підриває її свободи. Про це повідомляє Reurets.

Зіткнення спалахнули, коли протестувальники кинули в поліцію парасольки і пластикові пляшки, які завдали удар, випустивши перцевий балончик серед хаотичних сцен в торговому центрі, в якому розміщені деякі з найбільших світових брендів класу люкс.

Проесты в Гонконзі. Скріншот: hkaddoilhk/InstagramПроесты в Гонконзі. Скріншот: hkaddoilhk/Instagram

"В наші дні довіри до Китаю немає, тому протестувальники виходять", - сказала 73-річна Дженні Кван.

Озброєний лідер Гонконгу, Керрі Лем, заявила, що законопроект про екстрадицію "мертвий", але противники кажуть, що вони не погодяться ні з чим, крім її офіційного відкликання.

Деякі протестувальники в неділю тримали плакати із закликом до президента США Дональда Трампа: "Будь ласка, звільніть Гонконг» і «Захистіть нашу Конституцію". Інші махали британськими та американськими прапорами, в той час як банери, що закликали до незалежності Гонконгу, здіймалися в спекотному вітрі від саморобних флагштоків.

На одному плакаті була зображена фотографія китайського лідера Сі Цзіньпіна зі словами: "Вийди в Китай, зникни назавжди".

Більшість демонстрантів розійшлися незабаром після того, як невелика група заспівала християнський гімн "Співай Алілуя Господу", який став малоймовірним гімном протестів.

За словами організаторів, близько 115 000 чоловік взяли участь у недільному мітингу. Поліція оцінила кількість в 28 000 в його пік.

Як повідомляли Українські Новини, протести в Гонконзі почалися ще 16 червня, тоді майже два мільйони громадян вийшли на вулиці з приводу законопроекту про екстрадицію, протестувальники вимагають скасувати закон, а також відставку глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем. 1 липня поліції вдалося ненадовго розігнати демонстрантів.

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