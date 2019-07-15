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15 липня 2019, понеділок, 11:15 14
Судова влада 2019-07-15T12:30:03+03:00
Українські Новини
У звітах всіх парламентських партій за три місяці є порушення, - НАЗК

У звітах всіх парламентських партій за три місяці є порушення, - НАЗК

Документи. Фото: pixabay
Документи. Фото: pixabay

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в звітах всіх парламентських партій за січень-березень (1-й квартал) 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

Агентство завершило аналіз звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, за результатами якого від 27 червня і 5 липня затверджено останні 88 висновків за вказаний період.

З них 53 висновки містять інформацію про порушення порядку подання звіту партії і встановленого порядку надання або отримання внеску на її підтримку.

Порушення виявлено у звітах партій "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшка, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", а також у звіті політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", представники якої входять до складу парламентської фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді України 8-го скликання.

Зазначається, що особи з непогашеним податковим боргом вносили внески всіма зазначеними партіям, а в звітах РП і "Опозиційної платформи - За життя" зафіксовано порушення порядку подання звіту.

Зі слів члена НАЗК Наталії Корчак, зазначені порушення є підставою для складання адмінпротоколів.

Нацагентство виявило порушення в таких партіях, як "Наш край", "ДемАльянс", "Сила і честь", "Українське об'єднання патріотів - УКРОП", "Партія зелених України", "Національний корпус", "Ліберальна партія України", "Комуністична партія України", "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", "5.10", "Аграрна партія України", "Наші", "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", "ВО "Свобода", "Громадянська позиція" й "Основа".

Всього за 1-й квартал до НАЗК надійшло 267 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК знайшло порушення в деклараціях директора НАБУ Ситника. Також у звітах всіх парламентських партій за 4-й квартал 2018 НАЗК знайшли порушення.

Раніше НАЗК направило до поліції матеріали про порушення в фінзвітах Зеленського і Гриценка.

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