У звітах всіх парламентських партій за три місяці є порушення, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в звітах всіх парламентських партій за січень-березень (1-й квартал) 2019 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.\r\nАгентство завершило аналіз звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, за результатами якого від 27 червня і 5 липня затверджено останні 88 висновків за вказаний період.\r\nЗ них 53 висновки містять інформацію про порушення порядку подання звіту партії і встановленого порядку надання або отримання внеску на її підтримку.\r\nПорушення виявлено у звітах партій "Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшка, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", а також у звіті політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", представники якої входять до складу парламентської фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді України 8-го скликання.\r\nЗазначається, що особи з непогашеним податковим боргом вносили внески всіма зазначеними партіям, а в звітах РП і "Опозиційної платформи - За життя" зафіксовано порушення порядку подання звіту.\r\nЗі слів члена НАЗК Наталії Корчак, зазначені порушення є підставою для складання адмінпротоколів.\r\nНацагентство виявило порушення в таких партіях, як "Наш край", "ДемАльянс", "Сила і честь", "Українське об'єднання патріотів - УКРОП", "Партія зелених України", "Національний корпус", "Ліберальна партія України", "Комуністична партія України", "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", "5.10", "Аграрна партія України", "Наші", "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", "ВО "Свобода", "Громадянська позиція" й "Основа".\r\nВсього за 1-й квартал до НАЗК надійшло 267 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАЗК знайшло порушення в деклараціях директора НАБУ Ситника. Також у звітах всіх парламентських партій за 4-й квартал 2018 НАЗК знайшли порушення.\r\nРаніше НАЗК направило до поліції матеріали про порушення в фінзвітах Зеленського і Гриценка.