Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему, яка зможе долетіти до Берліна, - Столтенберг

Росія має зробити все, щоб "зберегти життєздатність" Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Впевненість в цьому висловив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг.

Його коментар розмістила на своєму сайті в неділю, 14 липня, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), пише DW.

"Росія розірвала ДРСМД і тим самим створила серйозну загрозу нашій безпеці", - підкреслив глава НАТО.

"Москва має використовувати свій останній шанс, щоб врятувати" цю угоду, додав він.

"В іншому випадку вона буде нести повну відповідальність за припинення дії договору, внаслідок якого світ стане менш стабільним для всіх нас", - вказав Йенс Столтенберг.

Генсек попередив, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему середньої дальності і навіть розмістила її. Конкретного місця базування він, однак, не назвав.

"Це - пересувна ракетна система, її легко приховати" від систем стеження, впевнений Столтенберг. "Німецькі міста, такі як Берлін, Франкфурт і Мюнхен, знаходяться в зоні її досяжності", - підкреслив він.

За три тижні до передбачуваного припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) Євросоюз також наполегливо закликав Росію повернутися до дотримання цього найважливішого угоди про роззброєння.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні 14 липня розповсюдила заяву від імені ЄС, в якій попередила про загрозу нового витка гонки озброєнь.

У грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.

На початку серпня закінчується шестимісячний термін, який США надали Росії для усунень допущених нею порушень ДРСМД. В іншому випадку Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти мети протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Нагадаємо, в Росії 1 липня сталася пожежа на борту глибоководного апарату під час батіметріческіх вимірювань. За неофіційними даними, йдеться про атомному підводному човні АС-31, відомої як "Лошарік". Загинули 14 моряков.

В Росії підтвердили, що "лошарику", який на потонув, була ядерна установка.