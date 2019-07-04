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04 июля 2019, четверг, 19:46 43
Азия 2019-07-04T19:47:02+03:00
Українські Новини
В России подтвердили, что на утонувшем "Лошарике" была ядерная установка

В России подтвердили, что на утонувшем "Лошарике" была ядерная установка

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что на утонувшем "Лошарике" была ядерная установка и доложил президенту Владимиру Путину, что ядерная установка этого глубоководного аппарата, где в результате пожара погибли 14 моряков, работоспособна. Об этом сообщает РИА "Новости".

До этого официально не было известно, что аппарат оборудован ядерной энергоустановкой.

Он отметил, что ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Экипаж выполнил необходимые действия по защите установки, отметил глава Минобороны.

"Она полностью в работоспособном состоянии", — сказал Шойгу.

1 июля случился пожар на борту глубоководного аппарата во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, речь идет об атомной подлодке АС-31, известной как "Лошарик". Погибли 14 моряков. В качестве причин пожара СМИ называли проблемы с одной из аккумуляторных батарей и короткое замыкание в одном из распределительных щитов. 

Напомним, ​Люк Бессон снимет фильм про затонувшую подлодку "Курск".

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