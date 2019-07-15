Під Києвом сталася ДТП з маршруткою, є загиблі

У понеділок, 15 липня, під Києвом, поблизу села Гурівщина, сталася масштабна ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT і легковика Ford Mondeo. Унаслідок аварії на місці загинули дві людини, ще 18 були госпіталізовані. На жаль, пізніше стало відомо, що ще один з потерпілих помер у кареті "швидкої".

Аварія трапилася близько 05:40, пише "Інформатор".

По прибуттю екстрених служб, медики почали надавати першу допомогу постраждалим людям. Попередньо, мікроавтобус маршруту Львів — Київ і легковик їхали по Житомирській трасі у бік Києва. На 34 кілометрі дороги сталося зіткнення двох транспортних засобів.

На жаль, водій і жінка-пасажир Ford загинули на місці. В екстреному порядку всіх постраждалих госпіталізували у лікарню. У легковику їхав ще один чоловік, його забрали медики, але від отриманих травм він помер в кареті "швидкої".

У середньому, всі постраждалі молодого віку 25-30 років. Їх госпіталізували в найближчі лікарні Києво-Святошинського району. Водій Volkswagen також госпіталізували. Станом на 08:00 рух по Житомирській трасі у бік Києва обмежено. Ділянка траси, де сталася аварія, перекритий поліцією. Утворилася пробка.

ДТП з маршруткою на Житомирській трасі. Фото: Інформатор

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