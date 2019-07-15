Поки китайці тестують оплату обличчям у метро за допомогою 5G, Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж і Рейк'явік очолили список кращих смарт-міст світу повідомляє "Ліга.net" з посиланням на іспанський Центр глобалізації та стратегії бізнес-школи IESE.

Аналіз здійснювався на основі дев'яти критеріїв - людський капітал (розвиток, залучення та виховання талантів), соціальна згуртованість (консенсус між різними соціальними групами населення), економіка, навколишнє середовище, управління, містобудування, міжнародні зв'язки, технології, мобільність і транспорт (легкість пересування).

"По-справжньому розумне місто має на меті поліпшити якість життя своїх жителів, а це означає забезпечення економічної, соціальної та екологічної стійкості", - упевнений Жоан Енрік Рікарт, професор IESE і співавтор доповіді.

Всього в IESE Cities in Motion Index 2019 потрапили 174 міста з 80 країн.

Лондон очолив рейтинг завдяки відмінним результатам майже у всіх категоріях, за якими оцінювалися міста, в тому числі за людським капіталом (завдяки великій кількості бізнес-шкіл і університетів) і умов для міжнародного співробітництва. Крім того, в британській столиці більше стартапів і програмістів, ніж в будь-якому іншому місті світу. Найслабшою ланкою британської столиці поки залишається соціальна єдність.

Лондон.

Нью-Йорк опинився на другому місці завдяки кращим економічним показникам, високому людському капіталу, прогресивному містобудуванню і гарним умовам для налагодження міжнародних зв'язків. А ще Велике яблуко є домом для майже 7000 хайтек-компаній і має чимало інтегрованих технологічних послуг, наприклад безкоштовна мережа Wi-Fi LinkNYC. Як і лондонцям, соціальної згуртованості жителям Нью-Йорка поки досягти не вдалося.

Нью-Йорк.

Симбіоз фінансових технологій, енергоефективності та культури робить Амстердам одним з найпрогресивніших міст Європи. Кількість велосипедів (881 тисяча) тут перевищує кількість жителів (850 тисяч), адже користуватися ними зручно завдяки розвиненій системі автоматизованих сервісів. Також міська влада планує заборонити до 2025 року автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами, щоб Амстердам став першим європейським містом з нульовим викидом.

Амстердам.

Париж, як і Лондон, є одним з найважливіших фінансових центрів Європи. Найсильніші його сторони - це економіка, людський капітал, міжнародні зв'язки, технології і мобільність. А ще Париж активно використовує відкриті інновації, інтернет речей (для оптимізації потоку транспорту і пішоходів) і автоматизовану систему метро. Щоб поліпшити якість повітря в місті, влада всіляко популяризує використання велосипедів і електрокарів.

Париж.

Другий рік поспіль Рейк'явік перемагає за екологічними критеріями. Більше 99% електроенергії в місті виробляється завдяки геотермальним джерелам, а від горючих корисних копалин влада відмовилася зовсім. Столиця Ісландії також затвердила програму, згідно з якою планує до 2040 року стати містом з нульовим викидом вуглецю.

Рейк'явік. Фото: pixabay

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