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  • Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина
14 липня 2019, неділя, 22:38 693
Події 2019-07-14T22:49:18+03:00
Українські Новини
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина

Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина

Місце смертельної аварії.
Місце смертельної аварії.

Голова відділення партії Президента Володимира Зеленського "Слуга народу" в Полтаві Олексій Сердюков заявив, що був за кермом автомобіля в суботу під час ДТП, в якому загинула людина.

Про це Сердюков повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"За кермом автомобіля був я, Олена сиділа ззаду. Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Праворуч був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальність", - написав Сердюков.

Голова полтавського отеделенія "Слуги народу" розповів, що у нього перелом тазу, а внаслідок ДТП загинула дівчина.

Як повідомляє прес-служба поліції Полтавської області, аварія сталася о 18:00 на автодорозі "Полтава-Диканька", між с. Бричківка і с. Сорочин Яр. Сердюков був за кермом Toyota Corolla, загибла згодом дівчина перебувала в легковику "ВАЗ-21099".

Всього в "ВАЗі" було троє людей - чоловік 1978 р., жінка 1980 р. і 12-тирічна дівчинка. Всіх учасників аварії доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Через кілька годин у реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня дочка зараз у тяжкому стані в реанімації. Також у тяжкому стані водій "ВАЗ -21099".

У поліції підтвердили тілесні ушкодження у Сердюкова і його супутниці Олени.

За попередньою інформацією поліції, ДТП сталася в результаті виїзду Toyota на зустрічну смугу.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Триває досудове розслідування, в ході якого встановлюються всі обставини і причини автоаварії, а також встановлюється, хто на момент зіткнення керував Toyota.

Місце смертельної аварії.Місце смертельної аварії.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ заявили, що авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.

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