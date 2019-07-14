Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина

Голова відділення партії Президента Володимира Зеленського "Слуга народу" в Полтаві Олексій Сердюков заявив, що був за кермом автомобіля в суботу під час ДТП, в якому загинула людина.

Про це Сердюков повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"За кермом автомобіля був я, Олена сиділа ззаду. Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Праворуч був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальність", - написав Сердюков.

Голова полтавського отеделенія "Слуги народу" розповів, що у нього перелом тазу, а внаслідок ДТП загинула дівчина.

Як повідомляє прес-служба поліції Полтавської області, аварія сталася о 18:00 на автодорозі "Полтава-Диканька", між с. Бричківка і с. Сорочин Яр. Сердюков був за кермом Toyota Corolla, загибла згодом дівчина перебувала в легковику "ВАЗ-21099".

Всього в "ВАЗі" було троє людей - чоловік 1978 р., жінка 1980 р. і 12-тирічна дівчинка. Всіх учасників аварії доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Через кілька годин у реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня дочка зараз у тяжкому стані в реанімації. Також у тяжкому стані водій "ВАЗ -21099".

У поліції підтвердили тілесні ушкодження у Сердюкова і його супутниці Олени.

За попередньою інформацією поліції, ДТП сталася в результаті виїзду Toyota на зустрічну смугу.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Триває досудове розслідування, в ході якого встановлюються всі обставини і причини автоаварії, а також встановлюється, хто на момент зіткнення керував Toyota.

Місце смертельної аварії.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ заявили, що авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.