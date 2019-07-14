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  • Дві вантажівки через відмовлені гальма зіткнулися і створили величезний затор у центрі Києва
14 липня 2019, неділя, 20:19 84
Події 2019-07-14T22:45:01+03:00
Українські Новини
Дві вантажівки через відмовлені гальма зіткнулися і створили величезний затор у центрі Києва

Дві вантажівки через відмовлені гальма зіткнулися і створили величезний затор у центрі Києва

У неділю, 14 липня, у Києві на бульварі Дружби Народів сталася ДТП за участю двох вантажівок — у MAN відмовили гальма і він влетів у фургон Iveco. В результаті аварії на дорозі в обидві сторони утворився затор, повідомляє "Інформатор".

Зіткнення сталося близько 08:55.

За попередньою інформацією, фургон Iveco зупинився на світлофорі, коли в нього ззаду влетів MAN. Швидше за все, у німецької вантажівки відмовили гальма. Сила удару була такою, що фургон викинуло на зустрічну смугу, а його кузов частково злетів з осі. Енергія удару не досягла кабіни, і водій Iveco не постраждав.

Менше пощастило водієві MAN, якого забрала карета швидкої допомоги. Його кабіна виявилася частково зім'ятою, а праве переднє колесо просто відірвалося. Крім медиків на місці події також працювали рятувальники ДСНС і кілька патрульних екіпажів. Тепер поліції належить встановити обставини та винуватця аварії.

ДТП на бульварі Дружби народів. Фото: ДТП на бульварі Дружби народів. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, байкер протаранив таксі Uber на бульварі Дружби народів у Києві.

Раніше в Києві зіткнулися три авто і створили великий затор біля мосту Патона.

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