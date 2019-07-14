підписатися на розсилку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
14 липня 2019, неділя, 08:30 7
Суспільство 2019-07-14T08:30:02+03:00
Українські Новини
На двох станціях метро Києва не можна буде більше купувати жетони з понеділка

На двох станціях метро Києва не можна буде більше купувати жетони з понеділка

Метро. Фото: metro.kiev.іа
Метро. Фото: metro.kiev.іа

Перші два вестибюлі станцій "Іподром" і "Нивки" київського метрополітену повністю відмовляються від жетонів з 15 липня в той час, як всі станції повинні відмовитися від них з листопада.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства, передають Українські Новини.

"Цей день настав - перші 2 вестибюлі починають працювати # безжетонів. З 15 липня жетон не продаватиметься і не прийматиметься у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) і станції "Іподром" (вихід до Іподрому). Тут будуть працювати тільки сучасні засоби оплати", - сказано в ньому.

Водночас куплені раніше жетони можна ще використовувати на інших вестибюлях цих станцій і всіх інших.

Як повідомляли Українські Новини, дослідження показало, що на жетонах та готівці містяться небезпечні для життя бактерії.

Також на станції метро Вокзальна вишикувалася величезна черга.

Більше новин про: Метро Київський метрополітен Метрополітен Станції метро

Архів
Новини
Попкорн. Фото: pixabay
Найкращі прем'єри серіалів в липні 09:00
На двох станціях метро Києва не можна буде більше купувати жетони з понеділка 08:30
Як пережити переліт у літаку 08:15
Розбите скло Uber. Фото:
Таксист Uber з пасажиром у салоні збив пішохода на Харківському шосе в Києві 08:00
Все, що потрібно знати про цукор: скільки можна їсти 07:30
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Я - за насильство, - Ярош сказав "заткнути пельку" всім, кому не подобається обстріл "112 каналу" 11:16
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
У Гройсмана розповіли, де і коли школярам видадуть світловідбиваючі жилети 09:57
Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні 21:17
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Я - за насильство, - Ярош сказав "заткнути пельку" всім, кому не подобається обстріл "112 каналу" 11:16
Ярош закликав "пакувати" і судити італійців в Україні 21:17
Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу 12:45
У мережі з'явилося відео моменту обстрілу з гранатомета будівлі телеканалу "112" 13:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok