На двох станціях метро Києва не можна буде більше купувати жетони з понеділка

Перші два вестибюлі станцій "Іподром" і "Нивки" київського метрополітену повністю відмовляються від жетонів з 15 липня в той час, як всі станції повинні відмовитися від них з листопада.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства, передають Українські Новини.

"Цей день настав - перші 2 вестибюлі починають працювати # безжетонів. З 15 липня жетон не продаватиметься і не прийматиметься у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) і станції "Іподром" (вихід до Іподрому). Тут будуть працювати тільки сучасні засоби оплати", - сказано в ньому.

Водночас куплені раніше жетони можна ще використовувати на інших вестибюлях цих станцій і всіх інших.

Як повідомляли Українські Новини, дослідження показало, що на жетонах та готівці містяться небезпечні для життя бактерії.

Також на станції метро Вокзальна вишикувалася величезна черга.