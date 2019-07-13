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13 липня 2019, субота, 15:43 22
Події 2019-07-13T16:45:02+03:00
Українські Новини
Під Борисполем перекинулася фура з пивом: пляшки розкидало по трасі

Під Борисполем перекинулася фура з пивом: пляшки розкидало по трасі

Фура з пивом.
Фура з пивом.

У п'ятницю, 12 липня під Борисполем перекинулася вантажівка, що перевозила пиво. Внаслідок ДТП скляні пляшки з алкоголем розкидало по дорозі.

Про це повідомляє місцеве видання Рух Борисполя.

Повідомляється, що на місце події швидко прибули місцеві жителі, щоб "допомогти" зібрати вцілілу тару з пивом.

Видання повідомляє, що причини аварії невідомі, деталі уточнюються.

Фура з пивом.Фура з пивом.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області через спеку загорілась вантажівка з вугіллям.

Також під Миколаєвом перекинулася фура, повна курей: птахи розбрелися по полях.

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