Під Борисполем перекинулася фура з пивом: пляшки розкидало по трасі

У п'ятницю, 12 липня під Борисполем перекинулася вантажівка, що перевозила пиво. Внаслідок ДТП скляні пляшки з алкоголем розкидало по дорозі.\r\nПро це повідомляє місцеве видання Рух Борисполя.\r\nПовідомляється, що на місце події швидко прибули місцеві жителі, щоб "допомогти" зібрати вцілілу тару з пивом.\r\nВидання повідомляє, що причини аварії невідомі, деталі уточнюються.\r\nФура з пивом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львівській області через спеку загорілась вантажівка з вугіллям.\r\nТакож під Миколаєвом перекинулася фура, повна курей: птахи розбрелися по полях.