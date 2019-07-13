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13 липня 2019, субота, 10:05 49
Суспільство 2019-07-13T12:15:02+03:00
Українські Новини
Біля метро "Дніпро" обмежили рух транспорту через ремонт

Біля метро "Дніпро" обмежили рух транспорту через ремонт

Міст метро в Києві. Фото: tsn.ua
Міст метро в Києві. Фото: tsn.ua

Комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежила рух транспорту біля станції метро "Дніпро" у зв'язку з ремонтом транспортного вузла до 25 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Повідомляється, що в п'ятницю, 12 липня розпочався ремонт естакади з Дніпровського узвозу на Набережне шосе (з'їзд до мосту Метро).

Будуть оновлені конструкції шляхопроводу (зокрема, ригелі).

Як повідомляли Українські Новини, проспект Перемоги повністю перекривали в районі Шулявки.

Також реконструкція Шулявського мосту почалася в Києві 18 березня. З початком робіт рух транспорту в районі значно ускладнений.

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