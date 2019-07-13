Випускники НАДУ звернулися до Зеленського з пропозицією щодо співпраці для модернізації академії

До Президента Володимира Зеленського було підготовлено звернення випускниками Національної академії державного управління при Президентові України, в якому вони пропонують створити тристоронню контактну групу для модернізації закладу. Про це повідомили представники Ініціативної групи - випускники НАДУ на брифінгу в Укрінформі.

“Ми провели сьогодні експертну зустріч з викладачами Національної академії держуправління в контексті інформації щодо можливої її ліквідації. Під час дискусії було порушено актуальні питання, зокрема, щодо необхідності її модернізації та більш тісної співпраці з Президентом. Академія носить ім’я Президента України, тож бажаною є чітка і зрозуміла взаємодія і ефективне використання академічного потенціалу”, - підкреслив випускник НАДУ Ярослав Лащук.

За його словами, вони мають намір і далі продовжувати експертні дискусії, але в ширшому професійному колі, тож за результатами зустрічі підготовлено звернення до Президента України, в якому викладено пропозиції щодо співпраці.

"Ми звертаємося до адміністрації і професорсько-викладацького складу Національної академії державного управління та до Президента з пропозицією створити тристоронню групу за участі представників НАДУ, Офісу Президента та Ініціативної групи випускників для напрацювання рішень щодо розвитку та модернізації освітньої, наукової та матеріально-технічної бази НАДУ. Це надасть новий поштовх розвитку академії, яка була і є головним майданчиком підготовки управлінських кадрів для органів державної влади”, - сказав Лащук.

Водночас він зазначив, що ще 2016 року в НАДУ розробили стратегію розвитку академії, яка містить чимало цікавих програм. Проте, все це і досі на папері, оскільки не було бажання з боку влади її реалізувати.

“Тим часом, цей заклад має потужний викладацький склад, який був залучений, зокрема, до напрацювання важливих державних документів, таких як стратегія розвитку країни, стратегія розвитку регіонів. Зараз ці люди пропонують нові напрямки та ідеї, які можуть бути цікаві для влади, для Президента і які вже можна реалізовувати”, - підкреслив Лащук.

Він також додав, що у виші готують якісних фахівців, на яких може спиратися Президент України, реалізовуючи озвучені ним реформи.

“Країна потребує нагальної перебудови, державне управління - багатьох змін. За 24 роки академія підготувала 32 тисячі управлінських кадрів. Пане Президенте, це серйозна армія, на яку ви можете покладатися”, - звернувся представник Ініціативної групи до Глави держави.

Автори листа закликають Зеленського, з огляду на "складність реалізації реформ, озвучених Президентом, і гостру потребу в компетентних державно-управлінських кадрах, якими є випускники НАДУ - головного державного закладу вищої освіти з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб всіх рівнів державної влади..., сприяти розвитку та модернізації НАДУ, використовувати її можливості для реалізації сміливих інноваційних освітніх проектів".

Як повідомляли Українські Новини, випускники просять Зеленського не допустити ліквідацію Національної академії держуправління.