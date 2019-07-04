Випускники просять Зеленського не допустити ліквідацію Національної академії держуправління

Випускники Національної академії державного управління (НАДУ) при Президентові України звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням не допустити ліквідацію академії.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції в інформаційному агентстві "Укрінформ".

"У нас, як випускників академії держуправління, викликає стурбованість інформація про можливу ліквідацію нашої альма-матері. За 24 роки академія стала справжньою кузнею з підготовки та підвищення кваліфікації професійних державних кадрів. За наступні 5 років каденції Володимира Зеленського НАДУ може випустити ще 4 покоління "оновлених" магістрів держуправління, які не просто стануть опорою для проведення реформ, але й забезпечать їх якісну реалізацію. Тому ми звертаємося до Президента Володимира Зеленського із проханням не просто зберегти Національну академію державного управління, але й сприяти її модернізації та розвитку", - сказав Ярослав Лащук, випускник Національної академії державного управління при Президентові України.

Ініціатори прес-конференції оголосили про створення громадської опікунської ради Академії та ініціювали проведення круглого столу – майданчику для обговорення ініціатив, які дозволять зберегти та гарантувати розвиток НАДУ.

Ярослав Лащук також зазначив, що останнім часом у суспільстві сформувалася хибна думка, що працювати в системі держуправління може хто завгодно. "Аби людина була хороша". Це можливо в окремих випадках, коли мова йде про політичні призначення, залучення успішних фахівців з секторів приватного або корпоративного бізнесу. Але є ціла армія професійних держслужбовців, які щодня забезпечують функціонування машини держуправління, завдяки яким можлива реалізація ініціатив всіх вищезазначених осіб, а НАДУ – це спеціалізований науково-освітній заклад, на випускників якого завжди покладалися президенти країни.

Також він звернув увагу на доречну ідею ЗЕ-LIFT: "Ми вважаємо, що оновлена й модернізована академія зможе зі свого боку підготувати якісних фахівців для посилення цієї програми".

Ярослав Лащук запросив Президента Зеленського особисто відвідати академію: "Запрошуємо новообраного Президента України відвідати НАДУ, пройтися кабінетами Академії, познайомитися й поспілкуватися із викладачами і слухачами, а також зарядити їх своєю енергією драйву і позитиву. Ми ще не знаємо, яким Ви будете Президентом, але відчуваємо Ваше прагнення до якісних змін у країні на краще", - підсумував Лащук.