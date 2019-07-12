Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну засудженого в Італії Марківа

Президент Володимир Зеленський доручив керівництву Міністерства закордонних справ і Генеральної прокуратури терміново зайнятися питанням повернення в Україну військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа, засудженого судом в Італії до 24 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою і незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа", - заявив Володимир Зеленський.

Також Президент доручив українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з укладеним ветераном.

Як повідомляли Українські Новини, два роки нацгвардієць Віталій Марків з українським та італійським громадянством перебував під вартою в міланський в'язниці. Протягом року, коли йде процес в Павії, відбулися 17 засідань.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд Італії працює над скасуванням дії міжнародних санкцій проти Росії.