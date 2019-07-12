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12 липня 2019, пʼятниця, 20:37 82
Президент 2019-07-12T22:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну засудженого в Італії Марківа

Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну засудженого в Італії Марківа

Віталій Марків. Фото: facebook/nataliya.kudryk
Віталій Марків. Фото: facebook/nataliya.kudryk

Президент Володимир Зеленський доручив керівництву Міністерства закордонних справ і Генеральної прокуратури терміново зайнятися питанням повернення в Україну військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа, засудженого судом в Італії до 24 років позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою і незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа", - заявив Володимир Зеленський.

Також Президент доручив українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з укладеним ветераном.

Як повідомляли Українські Новини, два роки нацгвардієць Віталій Марків з українським та італійським громадянством перебував під вартою в міланський в'язниці. Протягом року, коли йде процес в Павії, відбулися 17 засідань.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд Італії працює над скасуванням дії міжнародних санкцій проти Росії.

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