SAGA Development має намір інвестувати 2,5 млрд гривень в будівництво на Рибальському півострові у Києві

Компанія SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ) має намір інвестувати 2,5 млрд гривень на продовження будівництва житлового району на Рибальському півострові у Києві.

Про це повідомив в інтерв'ю виданню The Page власник компанії Андрій Вавриш, передають Українські Новини.

"Ми вже інвестували в проект 1,7 мільярда гривень. Плануємо інвестувати ще 2,5 мільярда", - сказав він.

Вавриш зазначив, що його проект не має зв'язку з проектом бізнесмена Сергія Тігіпка, який має намір розпочати будівництво житлового масиву на території суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському".

Крім того, компанія почала будівництво житлового комплексу Washington Concept House в Лабораторному провулку.

"Ми проводимо будівельні роботи, пов'язані з винесенням мереж, підготовкою об'єкта", - розповів Вавріш.

За його словами, будівельним компаніям складно отримувати дозволи на будівництво.

Стан справ Державної архітектурно-будівельної інспекції бізнесмен оцінює як жахливий.

"Жах не полягає в окремої особистості. А в тому, як вона працює, в тому, як складно отримати папір. Проблема неврегульованості правового поля функціонування будівельного комплексу в цілому. Він або працює проти інтересів суспільства, а він не має так працювати, або працює як інструмент тиску з боку муніципальної влади на бізнес. За великим рахунком ми всі заручники", - прокоментував Вавріш.

Зазначимо, в червні SAGA Development ввела в експлуатацію 26-поверховий будинок в Голосіївському районі Києва.

Компанія Riverside Development була заснована в 2015 році, в 2018 році була перейменована в SAGA Development.

Займається наданням повного спектру девелоперських послуг.

Серед проектів компанії - РК SAN FRANCISCO Creative House, NEW YORK Concept House, CHICAGO Central House, житловий район RYBALSKY.

Як повідомляли Українські Новини, раніше бізнесмен Сергій Тігіпко розповів, що планує побудувати в Києві на територіях заводу "Кузня на Рибальському" житловий масив і великий торгово-офісний центр.