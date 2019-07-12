SAGA Development має намір інвестувати 2,5 млрд гривень в будівництво на Рибальському півострові у Києві

Компанія SAGA Development (раніше - Riverside Development, Київ) має намір інвестувати 2,5 млрд гривень на продовження будівництва житлового району на Рибальському півострові у Києві.\r\nПро це повідомив в інтерв'ю виданню The Page власник компанії Андрій Вавриш, передають Українські Новини.\r\n"Ми вже інвестували в проект 1,7 мільярда гривень. Плануємо інвестувати ще 2,5 мільярда", - сказав він.\r\nВавриш зазначив, що його проект не має зв'язку з проектом бізнесмена Сергія Тігіпка, який має намір розпочати будівництво житлового масиву на території суднобудівного заводу "Кузня на Рибальському".\r\nКрім того, компанія почала будівництво житлового комплексу Washington Concept House в Лабораторному провулку.\r\n"Ми проводимо будівельні роботи, пов'язані з винесенням мереж, підготовкою об'єкта", - розповів Вавріш.\r\nЗа його словами, будівельним компаніям складно отримувати дозволи на будівництво.\r\nСтан справ Державної архітектурно-будівельної інспекції бізнесмен оцінює як жахливий.\r\n"Жах не полягає в окремої особистості. А в тому, як вона працює, в тому, як складно отримати папір. Проблема неврегульованості правового поля функціонування будівельного комплексу в цілому. Він або працює проти інтересів суспільства, а він не має так працювати, або працює як інструмент тиску з боку муніципальної влади на бізнес. За великим рахунком ми всі заручники", - прокоментував Вавріш.\r\nЗазначимо, в червні SAGA Development ввела в експлуатацію 26-поверховий будинок в Голосіївському районі Києва.\r\nКомпанія Riverside Development була заснована в 2015 році, в 2018 році була перейменована в SAGA Development.\r\nЗаймається наданням повного спектру девелоперських послуг.\r\nСеред проектів компанії - РК SAN FRANCISCO Creative House, NEW YORK Concept House, CHICAGO Central House, житловий район RYBALSKY.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше бізнесмен Сергій Тігіпко розповів, що планує побудувати в Києві на територіях заводу "Кузня на Рибальському" житловий масив і великий торгово-офісний центр.