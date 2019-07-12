Україна домовилася з Північної Македонією про "безвіз"

Україна домовилася з Північною Македонією про безвізовий режим на постійній основі.\r\nПро це повідомила посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні разом з міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Ніколою Дімітровим від імені уряду України підписала надзвичайно важливу міжурядову угоду про безвіз на постійній основі", - написала вона.\r\nПосол сказала, що більше немає необхідності пролонговувати існуючу угоду щорічно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Македонія офіційно "зникла", з'явилася Північна Македонія.\r\nТим часом, більш двох мільйонів українців скористалися безвизом з початку дії.\r\nТакож українці зможуть перебувати в Уругваї без віз до 90 днів.