Під час Atlas Weekend у Києві на ВДНГ загорівся павільйон

11 червня на території ВДНГ під час Atlas Weekend почалася пожежа. Полум'я охопило будівлю павільйону. Вогонь поширився на площу близько 40 квадратних метрів.

Пожежа почалася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

Пожежно-рятувальна служба оперативно виїхала на місце події. Попередньо, полум'я охопило занедбане приміщення павільйону №21. На щастя, в будівлі нікого не було на момент займання.

Станом на 23:40 пожежники локалізували вогонь. Точні причини займання на даний момент не відомі.

На місці події працював наряд патрульної поліції, карета швидкої допомоги і співробітники ДСНС. Причини події встановлюються.

Пізніше з'ясувалося, що горів павільйон №139. Це стара і занедбана будівля, яка не функціонує тривалий час.

Нагадаємо, через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві будуть працювати довше.