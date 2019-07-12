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12 липня 2019, пʼятниця, 08:45 14
Події 2019-07-12T09:15:03+03:00
Українські Новини
Під час Atlas Weekend у Києві на ВДНГ загорівся павільйон

Під час Atlas Weekend у Києві на ВДНГ загорівся павільйон

Пожежна машина. Фото: Інформатор
Пожежна машина. Фото: Інформатор

11 червня на території ВДНГ під час Atlas Weekend почалася пожежа. Полум'я охопило будівлю павільйону. Вогонь поширився на площу близько 40 квадратних метрів.

Пожежа почалася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

Пожежно-рятувальна служба оперативно виїхала на місце події. Попередньо, полум'я охопило занедбане приміщення павільйону №21. На щастя, в будівлі нікого не було на момент займання.

Станом на 23:40 пожежники локалізували вогонь. Точні причини займання на даний момент не відомі.

На місці події працював наряд патрульної поліції, карета швидкої допомоги і співробітники ДСНС. Причини події встановлюються.

Пізніше з'ясувалося, що горів павільйон №139. Це стара і занедбана будівля, яка не функціонує тривалий час.

Нагадаємо, через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві будуть працювати довше.

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