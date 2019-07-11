Скандального Куницького з паспортом Ізраїлю зняла з виборів ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидата в депутати від "Слуги народу" Верховної Ради Олександра Куницького, якого раніше депортували з України як громадянина Ізраїлю

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, до ЦВК надійшла скарга кандидата в депутати Олега Петриченка, в якій він просив встановити порушення Куницьким вимог виборчого закону і скасувати його реєстрацію у зв'язку з припиненням громадянства України.

Так, комісія зазначила, що, за інформацією Державної прикордонної служби, Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищує 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 по 5 грудня 2015 року).

Доводи Куницького з приводу його тривалої відсутності у 2015 році на території України у зв'язку з перебуванням у службових відрядженнях, що стосуються виконання редакційних завдань "1 + 1 Продакшн" та його громадської діяльності як члена громадської організації "Всеукраїнське студентське братство "Еліта нації", комісія не прийняла, оскільки згідно із законом службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності відповідних документів).

Доказів на підтвердження трудових відносин Куницький не надав.

Таким чином, кандидат у депутати Куницький не виконав вимоги Конституції та закону про проживання в Україні протягом останніх п'яти років до дня проведення позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

Отже, комісія задовольнила частково зазначену скаргу та скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Куницького.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК підтвердили перетин кордону кандидатом від "Слуги народу" Куницьким з іноземної паспортом.

Харківська активістка Багалій звернулася до Зеленського через ізраїльське громадянства кандидата від "Слуги народу" Куницького.