Британія запропонувала Україні допомогу в стабілізації конфліктів у регіонах

Британський уряд пропонує Україні допомогу в стабілізації конфліктів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 11 липня перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов зустрівся із заступником посла Великої Британії Хелен Фейзі й керівницею програм уряду Великої Британії в Україні Хемою Котечею.

На зустрічі Фейзі запропонувала подальшу програмну допомогу для імплементації позитивних змін в Україні.

Вона заявила про можливість британського уряду надати експертну допомогу і професійну оцінку у веденні міждержавного діалогу на політичному рівні, стабілізації конфліктів на регіональному рівні, діалогу між громадами.

Трофимов заявив про готовність надалі співпрацювати в цьому питанні і сказав про важливість допомоги з боку партнерів.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС Британії привітало Зеленського з перемогою на виборах Президента.

Тим часом Великобританія поки не бачить можливості для спрощення візового режиму з Україною.