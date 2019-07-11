Британія запропонувала Україні допомогу в стабілізації конфліктів у регіонах

\r\nБританський уряд пропонує Україні допомогу в стабілізації конфліктів.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, 11 липня перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов зустрівся із заступником посла Великої Британії Хелен Фейзі й керівницею програм уряду Великої Британії в Україні Хемою Котечею.\r\nНа зустрічі Фейзі запропонувала подальшу програмну допомогу для імплементації позитивних змін в Україні.\r\nВона заявила про можливість британського уряду надати експертну допомогу і професійну оцінку у веденні міждержавного діалогу на політичному рівні, стабілізації конфліктів на регіональному рівні, діалогу між громадами.\r\nТрофимов заявив про готовність надалі співпрацювати в цьому питанні і сказав про важливість допомоги з боку партнерів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, МЗС Британії привітало Зеленського з перемогою на виборах Президента.\r\nТим часом Великобританія поки не бачить можливості для спрощення візового режиму з Україною.\r\n