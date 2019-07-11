Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій в Рівненській області

Президент Володимир Зеленський звільнив 3 голів районних адміністрацій у Рівненській області.\r\nПро це йдеться в розпорядженнях Президента №166\/2019-рп, №167\/2019-рп, №168\/2019-рп, передають Українські Новини.\r\nБогдан Левшенюк звільнений з посади голови Демидівської районної адміністрації, Сергій Кондрачук звільнений з посади голови Здолбунівської районної адміністрації Володимир Пилипчук звільнений з посади голови Рівненської районної адміністрації.\r\nРозпорядження підписано 11 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій у Львівській області.