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11 липня 2019, четвер, 19:08 24
Президент 2019-07-11T19:10:23+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій в Рівненській області

Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій в Рівненській області

Президент Володимир Зеленський звільнив 3 голів районних адміністрацій у Рівненській області.

Про це йдеться в розпорядженнях Президента №166/2019-рп, №167/2019-рп, №168/2019-рп, передають Українські Новини.

Богдан Левшенюк звільнений з посади голови Демидівської районної адміністрації, Сергій Кондрачук звільнений з посади голови Здолбунівської районної адміністрації Володимир Пилипчук звільнений з посади голови Рівненської районної адміністрації.

Розпорядження підписано 11 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

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