Афера на 255 млн гривень: ДБР розслідує закупівлю Міноборони пластикового посуду та дизпалива у однієї і тієї

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом закупівлі Міністерством оборони дизельного палива і пластикового посуду за завищеною ціною у фіктивної фірми за 254,7 млн ​​гривень.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Указано, що в квітні поточного року ГБР відкрило кримінальну провадження за фактом зловживань чиновників Міноборони при проведенні держзакупівель.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Боюр-Постач» отримувало підряди Міністерства оборони виключно на поставку одноразового посуду до військових частин за завищеними цінами.

Зокрема, стакани одноразові пластикові поставлялися загальною вартістю 16,8 млн гривень, ложки столові одноразові пластикові загальною вартістю 17,6 млн гривень і тарілки пластикові одноразові - 35,3 млн гривень.

По іншим лотами на закупівлю одноразового посуду Міністерство оборони уклало договори з ТОВ "Комплекс "Ріко", яке пов'язане з ТОВ "Боюр-Постач".

В тендерних пропозиціях було зазначено, що "Боюр-Постач" пропонує одноразовий посуд сумського виробника «Андрекс».

На сайті цієї фірми розміщений прайс-лист, згідно з яким пластикові ложки коштують 26 копійок, а мілкі тарілки діаметра 205 мм - 46 копійок, тобто майже на 20% дешевше ніж в пропозиції "Боюр-Постач".

Вказане свідчить про завищення вартості одноразового посуду, що поставляється до військових частин на загальну суму понад 8 млн гривень з метою їх подальшого привласнення.

"Крім того, встановлено, що ТОВ «Боюр-Постач» має ознаки фіктивності і створене посадовими особами Міністерства оборони України, зокрема, директором Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (Володимиром Гулевичем), - сказано в матеріалах суду.

Слідство вважає, що за грошову винагороду посадовці Міністерства оборони вирішують питання про перемогу тих чи інших суб'єктів господарської діяльності в процедурах закупівлі, що проводяться департаментом.

Також Міністерство оборони в особі директора департаменту Гулєвича 11 березня поточного року за результатами тендеру замовило у ТОВ «Боюр-Постач» дизельного палива на 185 млн гривень.

Згідно умов договору, компанія зобов'язувалася поставити на армійські склади 6 780 тонн дизельного палива по 27 270 гривень за тонну, що на 3,2% вище середньої ціни дизельного палива.

"Боюр-Постач" вперше отримав підряд на поставку пального і торги пройшли без конкуренції, тому що більше ніхто не заявлявся на тендер.

Правоохоронці вважають, що фірма підробила документи для участі в тендері.

Також встановлено, що інтереси фіктивної фірми лобіює депутат Чернігівської міськради - друг засновника компанії "Комплекс "Ріко" Ігоря Романенка.

Правоохоронці допитали директора "Боюр-Постач" і той підтвердив, що фірма є фіктивною.

Суд за клопотанням військової прокуратури заарештував всі гроші на рахунках фірм "Боюр-Постач" і "Комплекс "Ріко".

Як повідомляли Українськi Новини, поліція підозрює керівництво заводу "Меридіан", що виготовляє безпілотні авіаційні комплекси для армії, в заволодінні 22 млн гривень.